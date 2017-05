Singen Frühlingsgefühle auf der Singener Musikinsel

Maximilian Krummen präsentiert in der Reihe "Junges Podium" einen Liederabend mit viel Gefühl und seiner Frau Marina am Piano.

Frühlingsgefühle stehen im Mittelpunkt eines Konzertabends, zu dem die Singener Jugendmusikschule am Samstag, 27. Mai, um 19.30 Uhr in den Walburgis-Saal einlädt. Viele bekannte Komponisten ließen sich vom Thema der aufblühenden Liebe und wechselnden Gefühle inspirieren. Neben Beethovens Liedzyklus "An die ferne Geliebte" und Ravels Komposition "Don Quichotte à Dulcinée" stehen Lieder von Robert Schumann, Franz Schubert und Sergei Rachmaninow auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

Es ist die dritte Veranstaltung in der Konzertreihe "Junges Podium" mit ehemaligen Musikschülern, die den Weg zum professionellen Musiker gewählt haben. Nach Klavier und Saxophon in vorherigen Konzerten, soll diesmal der Gesang im Vordergrund stehen. "Im wunderschönen Monat Mai" ist der Titel des Liederabends mit Bariton Maximilian Krummen, der in Singen von Gesangslehrerin Melinda Liebermann unterrichtet wurde.

"Er hat sofort zugesagt", berichtet Schulleiterin Annette Tinius-Elze, die sich mit ihm in Berlin, seinem jetzigen Wohnort, traf. Er sei sympathisch, offen und stehe am Beginn einer vielversprechenden Karriere, erklärt die Musikschulleiterin. Krummen studierte er an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und war Mitglied im Internationalen Opernstudio der Staatsoper Berlin. Gastengagements hatte er unter anderem an der Oper Bonn, am Salzburger Landestheater, am Staatstheater Braunschweig und bei den Bregenzer Festspielen.

Dass ehemalige Schüler immer wieder den Weg zurück an die Musikschule fänden und hier auftreten würden, zeige die Bindung an diese musikalische Institution und die erfolgreiche Arbeit des hochmotivierten Kollegiums, betont Annette Tinius-Elze.

Maximilian Krummen habe zu Melinda Liebermann noch immer regelmäßig Kontakt und hole sich Tipps. "Sie ist eine super Lehrerin und hat den Blick für Talente", sagt die Musikschulleiterin voller Wertschätzung.

Beim Liederabend wird der Bariton von seiner Ehefrau Marina Krummen am Klavier begleitet. Die ukrainische Pianistin studierte in Kiew Klavier und Kammermusik. Als Liedbegleiterin widmet sie sich besonders auch dem deutschen Kunstlied.