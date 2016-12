Singen Frohe Botschaft für syrischen Flüchtling

Ein Pflanzeschutz-Experte aus der Singener Asylbewerberunterkunft in der Byk-Gulden-Straße erhält Philipp Schwartz-Stipendium der Universität Hohenheim. Doch die Familie des Wissenschaftlers ist noch im Kriegsgebiet

Es ist für einen Agrarwissenschaftler aus Syrien und die Helfer des Singener Flüchtlingsheims in der Byk-Gulden-Straße die frohe Botschaft vor Weihnachten. Der Pflanzenschutz-Experte hat ein zweijähriges Stipendium der Philipp-Schwartz-Initiative der Universität Hohenheim bekommen. Doch der Krieg in Syrien überschattet dieses Glück. Das ist der Grund, weshalb der Wissenschaftler seinen Namen nicht nennen will. Denn seine Frau und drei Kinder sind noch in Syrien. Der Mann hat Angst, dass ihnen die Ausreise verweigert wird, wenn sein Name als abtrünniger Wissenschaftler bekannt wird. "Die Namenslisten liegen bei allen Ämtern aus", berichtet der anerkannte Flüchtling. Bernhard Grunewald vom Helferkreis berichtet von der schwierigen Familienzusammenführung. "Wir wollen die Familie auf keinen Fall gefährden", erklärt Grunewald. Ein Antrag bei der deutschen Botschaft in Beirut im Libanon sei gestellt, doch es bestehe kaum Aussicht auf eine Beschleunigung des komplizierten Verfahrens, so Grunewald.

Stolz und Freude sind dem Stipendiaten beim Besuch in der SÜDKURIER-Redaktion anzusehen. Die Philipp Schwartz-Initiative vergibt Stipendien an gefährdete Forscher. Die Universität Hohenheim kann das mit 96 000 Euro dotierte Stipendium erstmals vergeben. Den Kontakt zur Uni hatte der Helferkreis hergestellt. Bereits ab Januar wird er seine Forschungsarbeit zum Thema Gelbrost an Getreide an der Universität beginnen. Er will ein Projekt zur Früherkennung und Kontrolle des Gelbrostes bei Weizen starten, ein Schadpilz an Getreidekulturen, der weltweit ganze Ernten verdirbt.

Professor Ralf Vögele, Leiter des Fachgebiets Phytopathologie, übernimmt die Einbindung des Forschers ins Team. Beiden kennen sich von internationalen Kongressen. Der syrische Agrarwissenschaftler leitete bis 2015 in seinem Heimatland eine landwirtschaftliche Forschungsstation. Das Arbeiten und Leben in Sicherheit war dort nicht mehr möglich. "Die Station wurde in ein Militärcamp umgewandelt und die gegnerischen Truppen griffen das Camp an", erklärt er. Im Juni explodierte eine Bombe in der Stadt, bei der viele Menschen starben. Das Leben in der Stadt wird vom Militär bestimmt.

Der Stipendiat, der zuerst in der Singener Kreissporthalle landete, ist Vorbild für die 146 Flüchtlinge in der Byk-Gulden-Straße. Bernhard Grunewald bemüht sich um ihre berufliche Zukunft. 17 Flüchtlinge haben bereits eine Arbeit gefunden. Nun kümmert er sich um die Eingliederung eines syrischen Elektroingenieurs und einer Lehrerin aus Afghanistan. "Wir wollen ihnen Möglichkeiten eröffnen und dabei an ihre Fähigkeiten anknüpfen", sagt Grunewald. Der Helferkreis erhält in Singen viel Unterstützung durch ein gutes Netzwerk. Gerade laufe ein Handwerkerkurs mit 15 Teilnehmern.

"Ich möchte mich bei allen Freunden in Deutschland bedanken und hoffe, dass meine Familie bald kommen kann", sagt der syrische Wissenschaftler, der nach einem Dreivierteljahr bereits gut Deutsch spricht. "Ich wünsche mir, dass der Krieg in meinem Heimatland bald zu Ende ist und wir in Freiheit zusammenleben können."

Die Initiative

Die Philipp Schwartz-Initiative wurde von der Alexander von Humboldt-Stiftung gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt ins Leben gerufen und ermöglicht Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen die Verleihung von Stipendien für Forschungsaufenthalte an gefährdete Forscher. Bundesweit werden im Rahmen der Initiative in der zweiten Ausschreibungsrunde 46 Stipendien an ausländische Wissenschaftler vergeben.