Singen Freundeskreis schickt Hilfsgüter nach Kobeljaki los

Der Singener Freundeskreis Kobeljaki und zahlreiche Helfer haben einen riesigen Lastwagen mit Hilfsgütern für die Ukraine beladen und auf die Reise geschickt

Rund 600 Kartons mit Kleidung und Bettwäsche, viele Fahrräder, drei Inkubatoren und vieles mehr hat der Freundeskreis Kobeljaki über das vergangenen Jahr im ehemaligen Hauptzollamt gesammelt, sortiert und verpackt. Nun kamen zahlreiche Helfer, darunter auch Malteser und Flüchtlinge, zusammen, um damit einen großen Lastwagen zu laden.

Es war das Finale von vielen Monaten der Organisation, bei der Siegfried und Veronika Schaible federführend waren, und einer Papierschlacht mit den nötigen Genehmigungen für Zoll und mehr. Während die sorgsam verpackten Kleiderspenden, Bettwäsche, Fahrräder, Spielsachen für Bedürftige und medizinischen Geräte schon lange bereit standen, fehlte noch der Transport. Für die Finanzierung sorgten Veronika und Emil Netzhammer, Dirk Oehle und Lars Ellenberger. Mit Lastwagen und Fahrer klappte es schließlich über eine andere Organisation, erzählte die Singener Partnerschaftsbeauftragte Carmen Scheide, während Karton um Karton in das große Fahrzeug wanderte. Die Helfer packten motiviert an und trugen mit speziell gezimmerten Holzrahmen und Decken als Polstermaterial dafür Sorge, dass die Inkubatoren für Krankenhäuser für den Transport gut geschützt waren. Insgesamt fasste der Laster rund 90 Kubikmeter Inhalt.

Alle waren sich einig, was für ein Glück es gewesen sei, die ehemaligen Zoll-Räumlichkeiten für die Lagerung und Sortierung der Spenden nutzen zu können. Der beladene Laster ist vorerst und vielleicht insgesamt auch der einzige, da es mit den Genehmigungen für die humanitäre Hilfe in die Ukraine kompliziert ist. Siegfried Schaible weiß noch nicht, was mit den Sachen passieren wird, die nicht mehr in den Laster passten. Sie sollen auf jedem Fall einem guten Zweck zukommen.

Als kleines Dankeschön für seine Hilfe bekam der Lastwagenfahrer Alexander einen großen, schwarzen Stoffpanter. Erst als Beifahrer, dann als Spielzeug für seinen kleinen Sohn.