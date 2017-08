Singen Frauenchor verspricht Jubiläumskonzert voller Überraschungen

Frauenchor Singen bereitet sich intensiv auf das Festkonzert zum 25-jährigen Bestehen am 23. September vor.

Für den Frauenchor Singen ist 2017 ein ereignisreiches Jahr. Zum Start ins Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen fand ein Ehrungsabend für die Gründungsmitglieder statt. Wenig später fuhren Sängerinnen und Chorleiter nach Bochum zu "Starlight Express". Das Musical von Andrew Lloyd Webber wurde nicht ohne Grund besucht: "Vier Ohrwürmer daraus wird der Frauenchor beim Jubiläumskonzert am Samstag, 23. September, 19.30 Uhr, in der Singener Stadthalle präsentieren", erklärt Dirigent Siegfried Schmidgall.

Der Höhepunkt im Jubiläumsjahr steht damit kurz bevor. Der Chorleiter kündigt einen abwechslungsreichen Abend an. "Das 25. Jubiläum wird mit einer musikalischen Zeitreise gefeiert", sagt Schmidgall. Auf dem Programm stünden bekannte Operettenmelodien, Popular- und Filmmusik sowie Evergreens. Er wolle nicht zu viel verraten, nur so viel: "Es wird ein Konzert sein mit Überraschungen zum Hören und Sehen." Dank der musikalischen Vielfalt sei für jeden etwas dabei. "Die Besucher kommen alle auf ihre Kosten", ist er überzeugt. Krönender Abschluss sollen die Hits aus "Starlight Express" sein.

Der Musicalbesuch zeigte die gewünschte Wirkung: Das Live-Erlebnis erleichterte den Zugang zum Stück. "Es hat viel gebracht", stellt Susanne Oldendorf fest. Zusammenhänge in der Geschichte seien besser zu verstehen, was sich positiv auf den Gesang auswirke, sagt die Schriftführerin. Ursula Bumiller ist ebenfalls begeistert: "Es war absolut genial. Das Musical ist so rasant, so habe ich es mir nicht vorgestellt", betont die zweite Vorsitzende.

Beim Jubiläumskonzert mit von der Partie sind der Männerchor Singen und das Auenwald Brass-Ensemble – beide unter Leitung von Siegfried Schmidgall. Weitere Mitwirkende sind Gesangssolist Markus Störk und Siegfried Zielke am Klavier. Das Schulorchester des Hegau-Gymnasiums unter Leitung von Gabriele Haunz wird die konzertante Begleitung übernehmen.

