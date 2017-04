Singen Frauenchor plant Zeitreise zum 25-jährigen Jubiläum

Sängerinnen sind schon in Jubiläumslaune und proben für das Festkonzert im September

Bei der Hauptversammlung des Frauenchors Singen ging die Vorsitzende Dorit Schweigger zunächst auf die bevorstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Chors ein. Höhepunkt ist das Konzert am 23. September in der Stadthalle Singen.

In ihrem Jahresbericht bezog sich Schriftführerin Susanne Oldendorf auf verschiedene Aktivitäten des vergangenen Jahres. Zum einen waren es die schon zum festen Bestandteil gehörenden zweimaligen Gottesdienstmitgestaltungen in der Bonhoeffer-Gemeinde, zum anderen war es das Konzert "Musik mit Magie" im Bürgersaal. Das neue Konzept, beliebte Songs mit magischer Zauberkunst zu koppeln, ging voll auf und entpuppte sich als Publikumsmagnet. In diesem Jahr geht es darum, Oper, Operette und Moderne miteinander zu verquicken, so Dorit Schweigger in ihrer Vorschau, und damit auch eine Zeitreise aus 25 Jahren Chorarbeit aufzuzeigen.

Wie bei allen Großveranstaltungen ist der Männerchor Singen wieder ein zuverlässiger Begleiter. Mit ins Boot kommen erstmalig das Schulorchester des Hegau–Gymnasiums und das Auenwald Brass Ensemble. Auftakt der Festivitäten ist ein Festabend im Mai mit Ehrungen. Ein weiterer Höhepunkt ist im Juni der Besuch des Musicals "Starlight Express" in Bochum. Ausgesuchte Stücke daraus bilden Höhe- und Schlusspunkte des Jubiläumskonzerts. Daneben plant der Chor einen Auftritt beim Singener Stadtfest sowie eine Gottesdienstmitgestaltung unter dem Motto "Martin Luther und die Musik".

Nach der Entlastung des Gesamtvorstands und der einstimmigen Wiederwahl der Vorstandsmitglieder bescheinigte Wahlleiterin Claudia Weber dem Chor, schon seit seiner Gründung zu einem wichtigen musikalischen Botschafter geworden zu sein. Das geplante Großereignis sei ein weiterer Schritt, die kulturelle Szene, auch über örtliche Vereine, zu bereichern.

In seinem Resumee legte Chorleiter Siegfried Schmidgall den Fokus auf das Jubiläumskonzert. Mit seinen jetzt rund 60 Sängerinnen seien dafür gute Voraussetzungen gegeben. Großes Engagement in häuslichen Vor- bzw. Nachbereitungen seien trotzdem unerlässlich neben regelmäßigem Probenbesuch. Noch sei manches wie "Knäckebrot", aber mit Fleiß und dem Willen, das Begonnene zur Reife zu bringen, sei das Konzert als "krönender Nachtisch" und als Abschluss eines besonderen Jahres zu betrachten. Unter solcher Konstellation stehe einem Erfolg am 23. September nichts mehr im Wege.

Dorit Schweigger (Vorsitzende), Ursula Bumiller (2. Vorsitzende), Susanne Oldendorf (Schriftführerin), Pedro Schweigger (Kassenwart), Ute Köhler-Ehrensperger (Öffentlichkeitsarbeit), Isolde Kist (Notenwartin) sowie Helga Kreuter, Agnes Hodel und Gerlinde Auer (Beisitzerinnen). Kontakt: Dorit Schweigger, Telefon (0 77 31) 293 48

