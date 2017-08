Singen Frauenchor Singen  eine selbstbewusste und harmonische Gemeinschaft

Der Frauenchor Singen hat sich in den 25 Jahren seines Bestehens zu einem eigenständigen Ensemble entwickelt. Nicht zuletzt durch den Dirigenten Siegfried Schmidgall. Dennoch wird viel Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen Chören und Musikern gelegt.

Der Frauenchor Singen feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Während bei Chören sonst eher von Mangel an Nachwuchs und Mitgliederschwund die Rede ist, kann sich der Frauenchor – trotz Wechsels bei den Mitgliedern – über die nahezu gleich gebliebene Anzahl von rund 60 Sängerinnen seit der Gründung 1992 freuen.

Bemerkenswert ist auch die spürbare Begeisterung für Gesang und Gemeinschaft, die im Gespräch mit Dorit Schweigger (Vorsitzende), Ursula Bumiller (stellvertretende Vorsitzende), Susanne Oldendorf (Schriftführerin), Ute Köhler-Ehrensperger (Pressearbeit) und Chorleiter Siegfried Schmidgall deutlich wird. Ganz gleich, um welches Thema – ob Proben, Auftritte oder Liedgut – es in der Runde geht, sind ein harmonisches Miteinander und gute Zusammenarbeit erkennbar.

Die Entwicklung des Frauenchors in den vergangenen 25 Jahren ist enorm. "Wir sind ein aktiver, kultureller Bestandteil der Stadt Singen", stellt Dorit Schweigger zum Jubiläum fest. Die Chormitglieder sind zwischen 40 und 80 Jahre alt. Geprobt wird immer montags in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde. "Dabei kann man vom Alltag abschalten und neue Energie schöpfen", macht Susanne Oldendorf auf wohltuende Eigenschaften von Gesang und Musik aufmerksam. "Alle kommen gerne zur Probe", betont Dorit Schweigger. Was von den Sängerinnen besonders geschätzt werde, sei die große Bandbreite des Repertoires, unter anderem mit Stücken aus Oper, Operette, Klassik, Popmusik wie auch Oratorien, Gospels, Spirituals oder Folklore, weiß die Vorsitzende.

Großen Anteil an dieser Entwicklung hat Siegfried Schmidgall, der den Chor seit 2005 leitet und für musikalische Vielfalt sorgt. Der Chorleiter wird hoch gelobt – vor allem für seine Fähigkeit, die Sängerinnen zu motivieren. "Er ist ein strahlender Überzeugungstäter und großer Motivator für alles Neue", betont Dorit Schweigger. Mit ihm konnte sich der Frauenchor auch als eigenständiger Konzertchor etablieren. Bis dahin hatte es Auftritte nur zusammen mit dem Männerchor Konkordia gegeben. "Er hat frischen Wind mitgebracht", sagt Ute Köhler-Ehrensperger. Während zuvor viele Volkslieder gesungen worden seien, habe Schmidgall mit dem Chor auch modernes Liedgut, wie zum Beispiel Musicalsongs oder Stücke von Abba und den Beatles einstudiert, sagt sie.

Vor allem in den vergangenen zehn Jahren veranstaltete der Frauenchor etliche Konzerte zu ganz verschiedenen musikalischen Themen. Mit jedem Auftritt beweisen die Sängerinnen ihre Wandelbarkeit. Sie singen Stücke aus der Zeit des Barock wie auch aktuelle Hits, lassen sich auf schwierige klassische Werke ebenso ein wie auf leichte Swing-Musik. Sie singen nicht nur deutsche Lieder, sondern stellen sich auch der Herausforderung anderer Sprachen. Sie treten in der Stadthalle, in Kirchen oder beim Stadtfest auf und präsentieren sich teils allein, oft aber auch mit anderen Chören, Musikgruppen oder Orchestern.

Mit dem Männerchor Singen, der auch von Siegfried Schmidgall geleitet wird, werden des Öfteren gemeinsame Projekte realisiert. Der Chorleiter schätzt die gute Zusammenarbeit – mit den Frauen wie auch mit den Männern. "Ich probe mit beiden Chören gerne", sagt Schmidgall. Ebenso hätten Konzerte mit den Chören einzeln für ihn den gleichen Stellenwert wie gemeinsame Projekte. Auch die Sängerinnen des Frauenchors schätzen die musikalische Abwechslung aufgrund der Kooperation mit dem Männerchor. Ute Köhler-Ehrensperger betont, wie viel Spaß es mache, nach etlichen Wochen des getrennten Probens das gesamte Werk für den Auftritt mit Männerchor und Musikern zusammen zu fügen. "Das ist oft ein Aha-Erlebnis", sagt sie über die erste gemeinsame Probe.

Derzeit bereitet sich der Frauenchor auf das Jubiläumskonzert am Samstag, 23. September, 19.30 Uhr, in der Singener Stadthalle vor. Unter anderem wird dort auch der Männerchor Singen – allein wie auch mit dem Frauenchor – zu hören sein.

Entwicklung zu einem eigenständigen Konzertchor