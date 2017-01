Singen Frauen müssen nach Zusammenstoß ins Krankenhaus gebracht werden

Eine 80 Jahre alte A-Klasse-Fahrerin hat sich bei einem Unfall am Dienstag, 17. Januar, Prellungen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der Hohenkrähenstraße am nördlichen Ortseingang von Singen, wo die Frau frontal mit dem Ford Kuga einer 35-jährigen Fahrerin zusammenstieß.

Sowohl am Auto der älteren Frau als auch an dem entgegenkommenden Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Die stadtauswärts fahrende 35-Jährige war laut Polizei aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur gekommen. Dabei stieß ihr Auto gegen die Seite des entgegenkommenden Mercedes. Durch die Kollision wurde am Ford das linke Vorderrad, samt Radaufhängung, abgerissen. Das Auto drehte sich dabei um eine halbe Umdrehung, sodass es schließlich in Gegenrichtung zum Stehen kam. Der A-Klasse-Mercedes wiederum wurde um 90 Grad gedreht und eine etwa drei Meter tief abfallende Böschung hinunter geschleudert, wo er dann gegen einen Baum stieß. Zwei Rettungswagenteams brachten die beiden Frauen nach dem Unfall ins Hegauklinikum. Die Fahrbahn musste bis circa 14 Uhr gesperrt werden.