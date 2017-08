Singen Frau schlägt auf parkende Fahrzeuge ein

Eine Frau hat am Mittwoch, gegen 19.30 Uhr in der Zelglestraße randaliert und dabei auf parkende Fahrzeuge eingeschlagen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, zerschlug die Frau außerdem einen Blumenkübel und sonstige Gegenstände. Als die Beamten eingetroffen seien, habe die Frau eine Gartenschere in der Hand gehalten, die sie trotz mehrfacher Aufforderung nicht abgelegt habe. Die Beamten hätten daher Pfefferspray eingesetzt, die Frau überwältigt und zur Wache gebracht. Nach einer ärztlichen Untersuchung, wurde die Frau in eine Spezialklinik eingewiesen. Ein Mann hatte die Tat und die vorläufige Festnahme der Frau gefilmt. Da diese Aufnahmen für das Strafverfahren gegen die Frau von Bedeutung gewesen seien und zudem ein Verstoß gegen das Kunsturheberrecht zu prüfen gewesen sei, sei der Mann aufgefordert worden, die Aufnahmen herauszugeben. Damit habe er sich nicht einverstanden gezeigt, sei geflüchtet und habe sein Handy gegen eine Hauswand geworfen. Bei seiner vorläufigen Festnahme habe sich der betrunkene Mann gewehrt und die Einsatzkräfte beleidigt. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Beleidigung und eines möglichen Verstoßes gegen das Kunsturheberrecht ermittelt.