Singen Förster bekämpft Borkenkäfer

Im Tannenwald breitet sich einer der übelsten Schädlinge für die Forstwirtschaft aus: der Borkenkäfer. Die Hitze begünstigt seine Vermehrung. Jetzt müssen die ersten Bäume gefällt werden.

Der Blick hinauf in die Fichten irritiert in dieser Jahreszeit: Im Sonnenstrahl scheinen zarte Schneeflocken aus den Wipfeln zur Erde zu fallen. „Das sind die trockenen Fichtennadeln, da hat der Borkenkäfer sein Werk vollendet“, erklärt Revierleiter Andreas Ehrminger. Der Käfer unterbreche die wasser- und nährstoffführenden Bahnen, die zum Wipfel führen. Die aktuelle Hitzeperiode hat die Entwicklung der Borkenkäfer auch im Großen Tannenwald begünstigt.

„Noch vor einer Woche waren die Bäume grün, jetzt müssen sie geschlagen werden und raus aus dem Wald, bevor die Käfer ausfliegen“, sagt Ehrminger. Bei Befall ist schnelles Handeln zum Schutz der Bestände nötig, den Vollernter zum Fällen der Bäume hat er schon bestellt. Dem Borkenkäfer auf die Spur zu kommen, ist nicht einfach. Man muss schon ganz genau hinschauen, um die winzigen Einbohrlöcher in der Rinde zu entdecken.

Ein weiteres Zeichen für Befall ist braunes Bohrmehl, das aus den Bohrlöchern ausgestoßen wird und sich an den Rindenschuppen oder am Fuß des Stammes sammelt. Sind äußere Bedingungen wie Brutangebot, Trockenheit und Temperatur günstig, kann die Vermehrung und Ausbreitung nicht verhindert werden. Je nach Witterung produziere ein Paar drei bis vier Generationen an Larven, was rund 100 000 Käfer pro Paar bedeute, macht Ehrminger anhand von Zahlen klar, welchen Schaden sie anrichten können.

Der Borkenkäfer überwintert im Boden oder unter der Rinde. Steigt die Temperatur im Frühjahr auf über 18 Grad, beginnt der erste Schwärmflug. Diese Temperatur sei für ihn das Startsignal, erklärt der Revierförster. „Das war Anfang April, die folgenden Frostnächte haben ihm nichts ausgemacht“, sagt Ehrminger. Die Käfer veränderten dann nämlich ihre Körperflüssigkeit, was vergleichbar mit einem Frostschutzmittel sei. Um die Aktivitäten der Käfer zu kontrollieren, werden im Frühjahr Borkenkäferfallen mit Lockstoffen aufgestellt. „Wenn wir die überprüfen, weiß man, jetzt geht es los.“

Zu Ehrmingers Revier gehören die Gemeindewälder Moos und Rielasingen-Worblingen, der Staatsforst um Singen herum, der Großtannenwald und Privatwald. Auf 1500 Hektar stehen Millionen von Bäumen, nur Stichproben seien da möglich. Nach dem Schwärmflug im April würde man jetzt den Befall sehen. „Hier im Großtannenwald ist entscheidend der Buchdrucker ganz gefährlich“, erklärt der Revierleiter. Der Buchdrucker, eine Unterart des Borkenkäfers, sei auf die Fichte spezialisiert und befalle nur ältere Bäume. Sein kleiner Bruder Kupferstecher dagegen gehe ins schwächere Holz und an junge Bäume. Der Buchdrucker legt seine Eier in geraden Linien unter der Baumrinde ab, von denen sich die Larven zu beiden Seiten wie Schriftzeilen ausbreiten.

Für Andreas Ehrminger ist klar, dass schnell gehandelt werden muss: „Das sollte in den nächsten 14 Tagen passieren“, wenn die Rinde runterfalle, sei es schon zu spät.

Der Borkenkäfer

Der Borkenkäfer ist einer der gefährlichsten Schädlinge in der Forstwirtschaft. Unter günstigen Bedingungen vermehren die Käfer sich sprunghaft und können Waldbestände flächig zum Absterben bringen. Die gefährlichsten sind der Buchdrucker und der Kupferstecher. Von Käfern befallene Bäume müssen geschlagen werden, bevor die Käfer ausfliegen und neuen Befall verursachen. (ros)