Singen Förderverein plant Baumpflanzaktion beim AWO-Familienhaus "Taka Tuka Land"

Jens Rewald übernimmt Vorsitz von Markus Worringer beim Förderverein Taka Tuka Land

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins des AWO-Familienhauses Taka Tuka Land stand im Zeichen von Abschied und Aufbruch, so die Pressemitteilung. So trat der Vorsitzende Markus Worringer von seinem Amt zurück, um sich neuen ehrenamtlichen Aufgaben zu widmen. Er dankte für die produktive Zusammenarbeit in den Gründungsjahren des Vereins und übergab das Zepter an Jens Rehwald, der von der neuen stellvertretenden Vorsitzenden Sonia Petzold unterstützt wird. Kassenwart Martin Ruf und Schriftführerin Iveta Colberg bleiben im Amt.

In seinem Bericht über die Aktivitäten und Finanzen im Jahr 2016 zeigte Markus Worringer deutlich die Dynamik, mit der der vierköpfige Vorstand und seine Helfer aus der Elternschaft der KiTa mittlerweile arbeiten. So gab es auch 2016 wieder zahlreiche Veranstaltungen, an denen der Verein Gelder für sein Engagement in der Einrichtung generieren konnte. Erst vor kurzem freuten sich die Kinder über neue Musikinstrumente, Spielteppiche und Bücherregale. Auch eine Kooperation mit der Musikschule entstand auf Initiative des Fördervereins.

AWO-Abteilungsleiterin Regina Brütsch bedankte sich beim Vorstand für den wertvollen Beitrag, den der Verein für die Einrichtung leistet. Auch Reinhard Zedler, Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes Konstanz zeigte sich sichtlich begeistert und dankte dem Gründer des Vereins, Markus Worringer für sein Engagement ganz herzlich. Als nächste größere Aktion plant der Förderverein, schattenspendende Bäume und Sträucher im Garten der Kita zu pflanzen. Zur Finanzierung wird ein Fahrradmarkt am Sonntag, 1. April sowie ein Verkaufsstand auf dem Hegau Familientag am 28. Mai organisiert. Spender und Helfer sind stets willkommen.

Das im September 2012 eröffnete AWO Familienhaus Taka Tuka Land bietet eine Ganztagsbetreuung für 45 Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und sechs Jahren an, die in altersgemischten, so genannten Familiengruppen betreut werden.

Informationen im Internet: