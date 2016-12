Die Bauern haben ihre Beteiligungsgemeinschaft aufgelöst und die restliche Anteile an den Großschlächter Färber verkauft. Die Metzger wollen im Sinne der regionalen Produkte lange Transportwege vermeiden.

Die Nachricht kommt ganz unscheinbar daher. Dennoch kennzeichnet sie einen Wandel in der heimischen Lebensmittelwirtschaft. Die Mitgliederversammlung der Erzeugergemeinschaft Schwarzwald-Bodensee, Beteiligungsgemeinschaft Schlachthof Singen habe beschlossen, ihre Anteile an die Firma Emil Färber GmbH & Co. KG zu veräußern und sich anschließend aufgelöst, teilen die Vorsitzenden mit. Haben die Bauern vor dem Großschlächter kapituliert? Was bedeutet dieser Schritt für die regionale Fleischerzeugung?

Rund 100 Landwirte aus dem Hegau hatten bis zu diesem Beschluss fünf Prozent der Anteile an dem Singener Schlachthof gehalten, um sich ein gewisses Mitspracherecht an dem Betrieb zu erhalten. Das ist nicht viel. Doch nachdem die Anteile der GVV aufgrund der Pleite der städtischen GmbH an den Emmendinger Schlachtbetrieb verkauft waren, konnte die Firma Färber alle anderen Gesellschafter überstimmen. Ihr Stimmanteil war danach nämlich über 50 Prozent gestiegen. Danach sahen die Bauern keinen Sinn mehr in der Beteiligung, wie der zweite Vorsitzende der Erzeugergemeinschaft, Peter Graf, auf SÜDKURIER-Anfrage erklärt.

Graf hatte erfahren, dass es ab Januar 2017 nur noch einen Schlachttag im Singener Schlachthof geben soll. Eine Anfrage beim Färber-Geschäftsführer Manfred Kempter in Emmendingen läuft ins Leere. "Wir geben erst Auskunft, wenn die Verträge unter Dach und Fach sind", lässt Kempter ausrichten.

Doch der Singener Metzger-Obermeister Karl Denzel weiß da schon mehr. Die Metzger im Hegau hatten selber den Vorschlag gemacht, dass man die Schlachtungen aus der Region auf einen Tag in der Woche begrenzen könne. "So kann der Schlachthof wieder wirtschaftlich arbeiten", sagt Karl Denzel. Nichts wäre für die Hegauer Bauern und Metzger schlimmer, als wenn der Schlachthof ganz geschlossen würde. Seit geraumer Zeit, genauer seit Bekanntwerden der GVV-Insolvenz, beschäftigen die beiden Berufsgruppen diese Sorge, weil lange Transportwege zu weit entfernten Schlachthöfen zu befürchten sind. Für die Tiere sei das mit Stress verbunden und die Regionalität würde damit aufs Spiel gesetzt.

Die Verbraucher fragen immer öfter nach regionalen Produkten nach. Sie verlangen nach Fleisch und Wurst von Tieren, die im Hegau aufgewachsen sind und hier geschlachtet und Fleisch- und Wurstwaren verarbeitet wurden.

Karl Denzel und Peter Graf sehen das Dilemma des Singener Schlachthofes durchaus. "Wir haben zu wenig Mastbetriebe und deshalb zu wenig Tiere aus dem Hegau für einen Rundum-Betrieb des Schlachthofes", sagt Peter Graf. "Mit zwei Schlachttagen pro Woche haben wir uns ein hohes Defizit eingehandelt", sagt Karl Denzel. "Wenn wir den Schlachtbetrieb auf einen Tag konzentrieren, verringern wir die Fixkosten."

Über die städtische Wohnbaugesellschaft GVV war auch die Stadt über viele Jahre am Singener Schlachthof beteiligt. Damit waren kurze Wege für die Viehbauern und die regionale Vermarktung der Fleischprodukte gesichert. Nach der Pleite der GVV wurde der 20-prozentige Anteil (135 000 Euro) an die Firma Emil Färber verkauft.