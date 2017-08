Schaffhausen Finnische Metalband Nightwish kommt 2018 zu Stars in Town nach Schaffhausen

Veranstalter kündigen Eröffnungsnacht mit Gitarrengewitter und Pyro-Show zum Festivalstart am 7. August auf dem Herrenacker an.

"Nach dem Festival ist vor dem Festival", lautet die Botschaft von Stars-in-Town-Organisator Adrain Brugger. Das neunte Festival findet vom 7. bis 11. August 2018 statt und die ersten Stars haben ihren Auftritt im kommenden Jahr bestätigt: die finnische Symphonic-Metal-Band Nightwish. "Liebhaber von Magie und Fantasie finden in Nightwish-Konzerten Erfüllung", kündigt Brugger einen Eröffnungsabend mit vielen Pyro-Effekte und pompösen Videoanimationen an und erinnert an den Auftritt der Finnen vor fünf Jahren im legendären Stravinsky-Auditorium am Montreux Jazz Festival. Im kommenden Sommer werde die Band direkt aus Wacken, vom größten Metal-Festival, nach Schaffhausen reisen. Eine weitere Show in der Deutschschweiz soll es nicht geben.

Der Vorverkauf für Nightwish startet am Montag, 21. August, ab 9 Uhr bei Starticket.

Stars in Town hat sich in den letzten Jahren als eines der schönsten Festivals der Schweiz etabliert. Jeweils drei Konzerten an fünf Abenden und die zahlreiche Neben-Events locken Jahr für Jahr tausende Besucher in die Schaffhauser Altstadt. Die große Bühne inmitten der idyllischen Altstadt von Schaffhausen wird besonders schön in Szene gesetzt.