Finanzwelt steckt in der Zinsfalle

Die Folgen der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist auch bei der Sparkasse Hegau-Bodensee spürbar. Die "Strafzinsen" für Einlagen bei der EZB werden (vorerst) allerdings nicht an die Privatkunden weitergereicht.

Singen/Radolfzell/Stockach – Das Geschäft mit dem Geld hat auch schon mal mehr Spaß gemacht. Udo Klopfer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hegau-Bodensee, stellte bei der Vorlage der Bilanz für 2016 die paradoxen Rahmenbedingungen für sein Unternehmen in den Vordergrund: 0,4 Prozent beträgt derzeit der "Strafzins", wenn man bei der Europäischen Zentralbank Geld anlegt.

Eine Vorstellung von den Beträgen, um die es dabei geht, lässt sich am Beispiel der Ertragslage der Sparkasse verdeutlichen. Sie lag im vergangenen Jahr mit 26,7 Millionen Euro im Plus (siehe auch Grafik) und selbst bei der Bereinigung dieses Betrags wie etwa durch die zu zahlende Gewerbesteuer, bleibt am Ende ein Gewinn von rund 16 Millionen Euro. Doch die Anlage bei der Zentralbank in Frankfurt käme dem Verbrennen von Geld gleich: Binnen Jahresfrist würden aus Sicht des gewöhnlichen Sparers 64 000 Euro in den unendlichen Weiten des Finanzmarktes versickern.

Der Kunde der Sparkasse soll davon bis auf Weiteres nichts zu spüren bekommen. Voraussetzung allerdings ist, dass man nicht mit einem dicken Geldsack am Schalter auftaucht. So wird an Kommunen und Selbstständige der Minuszins laut Udo Klopfer ab einer Einlage von einer Million Euro schon jetzt weitergegeben. Bei dieser Summe und einem Zinssatz von minus 0,4 Prozent sind das 4000 Euro – ein alter Socken ist da als Depot rein rechnerisch der günstigere Tresor.

Udo Klopfer redet angesichts der europäischen Geldpolitik nicht um den heißen Brei herum: "Die Sparer sind die Dummen", sagte er gestern gegenüber Medienvertretern, denn bei einer sich bei zwei Prozent bewegenden Inflationsrate lässt sich die monetäre Verflüchtigung mit bloßem Auge beobachten: Wer 100 000 Euro auf der hohen Kante hat, sich weiter nicht um eine rentable Anlage kümmert und rund 30 Jahre später davon profitieren möchte, kann bei anhaltender Entwicklung die Hälfte des ursprünglichen Werts in den Wind schreiben.

Das alles ist nicht im Sinne der Sparkasse und vor allem ihrer Kunden, weshalb die Bank verstärkt über andere Anlageformen informiert. Der Blick auf die Entwicklung des DAX müsste dabei von sich aus den Weg aus der Zinsfalle weisen, doch so wie dem Kapital ein scheues Wesen nachgesagt wird, erweist sich der gemeine Deutsche in Geldangelegenheiten als träge. Bei der Sparkasse Hegau-Bodensee schlägt sich dies in der Bilanz beim Blick auf die Kundeneinlagen wie folgt nieder: Sie beliefen sich im vergangenen Jahr auf 2,046 Milliarden Euro (ein Plus von 97 Millionen Euro im Vergleich), in Wertpapieren fiel das Plus mit 7 Millionen Euro (im Jahr 2016 insgesamt 485,3 Millionen Euro) jedoch vergleichsweise gering aus.

Die hierzulande feststellbare relative Ignoranz auf die Ausschläge des Finanzmarktes hat allerdings auch ihre Vorzüge in Form von Stabilität – bei der Sparkasse unter anderem ablesbar am Kreditgeschäft. Es summierte sich 2016 auf 2,162 Milliarden Euro und lag damit lediglich 19 Millionen Euro über dem Volumen des Vorjahres. Von einer "Was-kostet-die Welt"-Haltung kann angesichts dieser Vergleichszahlen also keine Rede sein und beim Vorstand der Sparkasse zollt man zugleich der Rekord-Tilgungsleistungen im vergangenen Jahr viel Respekt. In der Übersetzung heißt das nichts anderes, als dass die Kunden das billige Geld nicht dazu nutzen um auf den Putz zu hauen, statt dessen werden Schuldendienst und Investitionstätigkeit mit kühlem Kopf in Relation gesetzt.

Vorschriften so weit das Auge reicht

Doch zurück zur Abwesenheit des Spaßes: Neben der Tief- beziehungsweise Nullzinspolitik plagt man sich bei der Sparkasse Hegau-Bodensee mit der vor zehn Jahren ausgelösten Regulierungsflut. Alexander Endlich, im Vorstand neben dem Rechnungswesen auch für diesen Bereich zuständig, bezweifelt dabei die Qualität von Gesetzen, die zum Beispiel selbst für Standardbankgeschäfte Vierteljahresabschlüsse vorschreiben oder den im Kern sinnvollen Schutz von Verbraucherinteressen ins Gegenteil verkehren – etwa dann, wenn aus Gründen der langfristigen Risiko-Absicherung die Sanierungskreditvergabe an ältere Hausbesitzer erschwert wird.

Apropos Risiko-Absicherung – da kann auch Jens Heinert als Dritter im Bunde des Sparkassen-Vorstands mehr als ein Wörtchen mitreden. Während der Gesetzgeber beim Wunsch von Oma und Opa nach neuen Fenstern oder der energetischen Sanierung des eigenen Häuschens die genaue Prüfung des Finanzierungsrisikos verlangt, können Geldgeschäfte mit Griechenland im guten Glauben stattfinden. Davon lässt die Sparkasse Hegau-Bodensee trotz ihrer beachtlichen internationalen Tätigkeit allerdings die Finger.

Soll und Haben der Sparkasse Hegau-Bodensee als Indikator des Zustands der Region

Die Bilanz der Sparkasse Hegau-Bodensee ist mehr als eine Ansammlung von Finanzdaten eines Unternehmens. Sie ist zugleich ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen.