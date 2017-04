Singen Feuerwehr Singen klagt über Platzsorgen

Andere Vereine haben Nachwuchssorgen, die Freiwillige Feuerwehr Singen hat Probleme all ihre Mitglieder in den Räumlichkeiten unterzubringen.

Singen-Bohlingen – Dieser Einsatz muss honoriert werden. Bei den Feiern und Veranstaltungen anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Feuerwehr Singen hatte sich einer besonders ins Zeug gelegt: Hans Willam. Nur selten ernennt die Feuerwehr ein nicht aktives Mitglied zum Ehrenmitglied. Doch während der Hauptversammlung in der Aachtalhalle ist eben diese Ausnahme gemacht worden. Willam hatte mit viel Engagement zum gelingen der Feierlichkeiten beigetragen, auf die während der Versammlung zurückgeblickt wurde. Doch der Geehrte hatte sich auch noch auf ganz außergewöhnliche Weise verdient gemacht. "Hans Willam hat aber auch dafür gesorgt, dass wir die alte Drehleiter für einen guten Preis nach Kasachstan verkaufen konnten", sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler am Rande, nachdem Willam seine Ernennungsurkunde bekommen hatte. Was alles im Jubiläumsjahr lief zeigte ein kleiner Filmausschnitt, insbesondere auf das große Tattoo, das 2018 wiederholt werden soll.

In seinem Bericht kam Kommandant Andreas Egger auch kurz zu einem "Luxusproblem" der Abteilung Stadt. Wegen dem großen Zulauf platzen die Räumlichkeiten aus allen Nähten. Die Spinde wurden inzwischen wieder in die Fahrzeughalle gestellt. "Unsere Grenzen sind überschritten, was die Räume betrifft", so Egger. "Wir sind dran an einem Grundstück in der Innenstadt, wo die Feuerwehr dann neu und größer bauen könne", deutete Bernd Häusler an.

Die neue Drehleiter, die im Oktober geliefert wurde, und mit Kosten in Höhe von rund 650 000 Euro zu Buche schlug, hat sich inzwischen schon bewährt. Die Besonderheit ist der Korb mit einer Nutzlast von 500 Kilogramm. Für 2017 will man einen Zuschussantrag für einen Gerätewagen Logistik stellen. Die Einsätze sind im Jahr 2016 um 40 Prozent gestiegen, und zwar von 378 im Jahr 2015 auf 531, ging aus dem Bericht von Andreas Egger hervor. Dies war vor allem bedingt durch etwa 120 Einsätze durch den Starkregen im Juli 2016. Ein gutes Drittel der Einsätze findet in der Zeit von montags bis freitags tagsüber statt, der Rest von 66 Prozent in der Nacht.

Im Rahmen der Versammlung wurden außerdem einige Ehrungen und Beförderungen ausgesprochen. Für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr bekamen Uwe Grundmüller (Stadt), Wolfram Isele (Bohlingen) und Kurt Scheffold (Überlingen) das Feuerwehrehrenzeichen in Gold. Für 25 Jahre geehrt wurden Lukas Benzinger (Stadt), Ralf Grässer (Bohlingen) und Kai Olbrich (Stadt). Außerdem wurden Thomas Jäckle zum Brandmeister, Jochen Tussinger zum Oberbrandmeister sowie die Abteilungskommandanten Ralf Grässer (Bohlingen), Hans-Jörg Schoch (Hausen), Gerd Heizmann (Schlatt) und Berndt Olbricht (Friedingen) zu Oberbrandmeistern befördert.

Die Sicherheit bei der Zusammenarbeit bei Einsätzen mit Rettungshubschraubern war schließlich das Thema des Gastvortrags von Thomas Carl, Pilot von "Christoph 45" bei der Deutschen Rettungsflugwacht (DRF). Anhand von Fotos und Filmausschnitten stellte Carl die Einsätze mit Hubschraubern vor.

Zur Wehr

Die Singener Feuerwehr hat sieben Abteilungen, eine in der Kernstadt sowie je eine in den Ortsteilen Beuren an der Aach, Bohlingen, Friedingen, Hausen an der Aach, Schlatt und Überlingen am Ried. Ende 2016 hatten die Abteilungen zusammen 305 aktive Einsatzkräfte. Insgesamt sind es mit Jugendfeuerwehren und Altersabteilungen 502 Mitglieder der Feuerwehr Singen. Kommandant ist Andreas Egger, sein Stellvertreter Kai Olbrich. (sgr)

