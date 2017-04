Eine renitente junge Frau hat in Singen heftigen Widerstand gegen die Polizei geleistet

So schildert die Polizei den Vorfall: Eine 19-jährige polizeibekannte Frau leistete am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Polizeireviers in Singen Widerstand gegen ihre Festnahme und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Ein Polizeibeamter bemerkte gegen 1.10 Uhr wie ein Gefäß mit einer Flüssigkeit gegen die Eingangstüre des Polizeireviers geschleudert wurde. Es stellte sich heraus, dass eine gefüllte Getränkedose durch eine 19-Jährige, welche sich kurz zuvor noch auf dem Polizeirevier befand, gegen die Gebäudefront geschleudert worden war. Polizeibeamte konnten die Frau in unmittelbarer Umgebung des Polizeireviers festnehmen. Hierbei leistete die 19-Jährige heftigen Widerstand und beleidigte die Beamten. Die Frau wurde in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.