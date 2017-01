Das Benefizkonzert mit Otto Sauter, Eva Lind und Christian Schmitt begeisterte am Silvesterabend das Publikum in der Singener Herz-Jesu-Kirche.

Engelgleich weht das "Ave Maria" von Franz Schubert durch das Kirchenschiff. Die Sopranistin Eva Lind singt mit zartem Schmelz von der Orgelempore. Christian Schmitt begleitet sie leichtfüßig, schelmisch hüpfende an der Orgel. Die Spielfreude ist dem jungen Konzertorganisten und kongenialen Partner des Trompeters Otto Sauter anzumerken. In der Singener Herz-Jesu-Kirche haben sich wieder Hunderte Menschen zum festlichen Jahresabschluss versammelt. Bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn sind die Plätze rar geworden. Mit seinem Benefizkonzert hat der gebürtige Tengener Piccolo-Trompeter eine Singener Tradition geschaffen, die zudem einen Hilfscharakter hat. Denn die Einnahmen fließen in den Otto-Sauter-Hilfsfonds. Diese segensreiche Einrichtung hat in der Vergangenheit zahlreichen Menschen im Landkreis aus einer akuten Notlage geholfen.

Darf man in diesen Zeiten so einfach an liebgewonnenen Traditionen festhalten? Nach der Kölner Silvesternacht 2015, nach den Terroranschlägen in der Welt und zuletzt in Berlin? Diese Frage warfen die Vorsitzenden des Hilfsfonds, Ute Seifried und Hans-Peter Storz, zu Beginn des Konzerts in die Festgemeinde. Es ist eine rhethorische Frage, die man nur mit einem klaren "Ja" beantworten kann. Entsprechend jauchzend packten die drei Musiker das Silvesterkonzert an.

46 Wochen im Jahr tourt Otto Sauter mit seiner Barock-Trompete durch die Welt. In St. Petersburg stieß die Sopranistin Eva Lind dazu. Gemeinsam mit Christian Schmitt bestreiten sie zahlreiche Konzerte auf den großen Bühnen. Zum Jahresabschluss kommt Sauter regelmäßig in seine Heimat, um den Menschen etwas zurückzugeben. Viele lauschen den perlenden Klängen mit geschlossenen Augen, lassen sich von den Barock-Hits wie der Arie "Lascia ch'io pianga" aus der Händeloper "Rinaldo" entführen. Das Publikum dankt es mit stehendem Applaus. Schade nur, dass sich die Musiker nur von der Orgelempore zeigten.