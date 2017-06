Singen Feierlaune nach Abi-Prüfung

Fördervorgaben finden Zuspruch bei den Schulen: Singener Gymnasien nutzen Vorteile der Stadthalle

Singen – Auf positive Resonanz stoßen die jüngsten Änderungen von Gemeinderat und Stadtverwaltung für die Abschlussfeiern der Singener Gymnasien in der Stadthalle. Im vergangenen Jahr wurde beschlossen, diese Schulveranstaltungen wie Vereinsaktivitäten zu fördern. Drei der vier Singener Gymnasien verabschieden ihre Abiturienten in diesem Jahr nun auch in Singens guter Stube, wie Reinhold Maier von Kultur und Tourismus in Singen (KTS) dem SÜDKURIER bestätigt. Er ist beim städtischen Eigenbetrieb für die Vergabe der Halle verantwortlich und freut sich, wenn die Abiturienten den Weg zu der Einrichtung finden. Insofern sei die Entscheidung, die Schulen besser zu fördern, richtig gewesen. "So können wir einem jungen Publikum zeigen, was in der Stadthalle möglich ist", erklärt er und hat die Kunden der Zukunft im Blick.

Denn während manch Abiturient derzeit noch über den Schulbüchern schwitzt und sich auf das mündliche Abitur vorbereitet, stehen andere schon ganz kurz vor dem Ziel und haben ihre Prüfungen bereits hinter sich gebracht.

Heute Abend eröffnet das Technische Gymnasium der Hohentwiel-Gewerbeschule in Singen den Reigen der Abi-Abschlussbälle in der Singener Stadthalle. "Als Singener Schule fühlen wir uns schon verpflichtet, die Singener Halle zu nutzen", erklärt Stephan Glunk als stellvertretender Schulleiter. Er begrüßt es, dass die beruflichen Schulen in der Stadt endlich den städtischen gleichgestellt sind. Und Sandra Korhummel von der Robert-Gerwig-Schule sieht es genauso. In diesem Jahr hätten sich die über 130 Abiturienten der Schule zwar noch einmal für eine Feier im Radolfzeller Milchwerk entschieden, aber aufgrund der Neuregelung wolle man dies im kommenden Jahr auf den Prüfstand stellen.

Am Friedrich-Wöhler-Gymnasium ist diese Prüfung bereits abgeschlossen. "Unsere Abiturienten haben sich in diesem Jahr die Singener Stadthalle ausgesucht", berichtet Monika Kräter aus dem Sekretariat des FWG. Tradition hat an dem Gymnasium die Trennung von Zeugnisausgabe, die am Samstag, 1. Juli, im Schulhaus veranstaltet wird, und der Abschluss-Feier, die am Abend weniger formell begangen wird. Der Vorteil der Stadthalle liegt für Niklas Radtke vom Abifeier-Vorbereitungsteam am Hegau-Gymnasium auf der Hand: "Wir bekommen einfach eine tolle Unterstützung", erklärt er. Das Projekt Scheffelhalle, wie es die Hegau-Abiturienten im vergangenen Jahr gestemmt haben, hätte sich der aktuelle Jahrgang nicht zugetraut. Zwar müsse man mehr bezahlen, könne aber darauf verzichten, Technik und Bewirtung selbst zu organisieren. Das sei mitten im Abistress nicht zu verachten, so Radtke.

Stadthalle für Schulabschlussfeiern attraktiver gemacht