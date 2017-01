Singen Fastnacht: Vergnügen mit viel Aufwand

Fastnacht erfordert einiges an Organisation. Das zeigt das Beispiel der Poppele-Zunft in Singen.

Der Spaß funktioniert nicht ohne unternehmerische Kompetenz: Mit einem Umsatz von 200 000 bis 300 000 Euro bewegt sich die Poppele-Zunft bei der Organisation der Fastnacht in Singen nach Ansicht von Säckelmeister Holger Marxer im Bereich eines mittelständischen Betriebs – inklusive Risiko. Denn bei der Gestaltung des alljährlichen Freizeitangebots für die Allgemeinheit gibt es etliche Unbekannte wie etwa das Wetter, das mitentscheidend für die Resonanz der Straßenfasnacht und insbesondere den Besuch der närrischen Kneipenlandschaft auf dem Rathausplatz ist.

Allerdings verfügt die Zunft bei ihren diversen Veranstaltungen über ein stabiles Fundament. Zum Beispiel bei der ersten Hauptveranstaltung der närrischen Saison, dem Narrenspiegel. Ihn gibt es seit 60 Jahren und die Struktur des vor drei Jahren gestorbene Vaters der närrischen Abrechnung trägt bis heute zur stabilen Grundstruktur bei: Walter Fröhlich alias Wafrö hat einige Fasnachtslieder verfasst, die – wie etwa der Hit "S' goht degege" – über die Grenzen von Singen hinaus als Garanten für gute Stimmung gelten.

Zu den traditionellen Werbeträgern des Narrenspiegel gehören außerdem etliche Bekannte wie der Poppele-Chor oder "Die dramatischen Vier". Regisseur Ekkehard Halmer baut in diesem Jahr jedoch auch etliche neue Elemente wie Tanznummern in die Bühnen-Show ein und als Hoffnungsträger für die Attraktivität des Narrenspiegels für junge Menschen gilt bei der Zunft ein begnadeter Redner wie Simon Götz – der erst 21-Jährige ist nach Darstellung des engeren Kreises des Poppele-Vorstands wie geboren für die Bütt.

Ein weiterer sicherer Posten ist Gero Hellmuth, der für den Narrenspiegel ein neues Bühnenbild entworfen hat. Wahrscheinlich sind bei der Kulisse Bezüge zu den Singener Top-Themen zu entdecken, bei denen die Diskussion um das Conti-Hotel und das Einkaufszentrum Cano sicher gesetzt sind – nicht umsonst entschieden sich die Poppele zum Fasnachtsmotto "Wa ka no kumme?".

Mit diesen Themen befindet sich die Zunft in einer privilegierten Position: Die Stadt bietet angesichts der Entwicklungen über reichlich lokal-populären Stoff, der sich närrisch aufarbeiten lässt. Diesbezüglich sieht es andernorts weniger günstig aus, weshalb landauf-landab die Tendenz zur Thematisierung globalen Stoffs feststellbar ist. Die beneidenswerte Rolle der Poppele bringt Zunft-Kanzler Ali Knoblauch auf die typisch närrisch-verquere Weise zum Ausdruck: "Man wird beim Narrenspiegel notgedrungen auch Oberbürgermeister Bernd Häusler erwähnen müssen."

Das Beispiel der Themenfindung verdeutlicht allerdings die nicht ganz einfache Suche nach der richtigen Mischung für die zeitgemäße Gestaltung der Fastnacht. So tingelt Zunftmeister Stephan Glunk derzeit durch die Schulen, verteilt Medienmappen mit Infos zu den Besonderheiten der Singener Fastnacht. Dass die Basisarbeit notwendig ist, veranschaulicht ein einfacher Test: Er fragt sowohl Lehrer als auch Schüler nach ihrer Herkunft und stellt dabei eine vergleichsweise geringe Verwurzelung mit der Stadt fest.

Für diese Form des Marketings des Unternehmens Poppele sind freilich noch viele andere Zunftmitglieder unterwegs. Viele der rund 1000 Narren beteiligen sich am Plakettenverkauf, andere arbeiten bei der Ausgestaltung der Scheffelhalle für den Zunftball mit und zur lebendigen Fasnacht zählt auch die Initiative für die Wiedereinführung eines blau-gestreiften Schellenhanseles – bisher gab es das Häs nur in roter Variante. Nicht zuletzt ist auch die Gewährleistung der Sicherheit eine Herausforderung von unternehmerischer Qualität: Ein ausgefeilter Dienstplan bildet die Grundlage für ein ungetrübtes Vergnügen an der Singener Fastnacht und speziell für die Fasnacht auf dem Rathausplatz wurde die Zahl der Security-Kräfte auf sechs erhöht.



Narrenspiegel

Der Narrenspiegel in der Stadthalle am Freitag und Samstag, 10. und 11. Februar, beginnt um jeweils 19.30 Uhr – nach den Aufführungen besteht durch den früheren Beginn noch Gelegenheit zur Nachbesprechung an der Bar. Der Vorverkauf der Karten startet am 18. Januar bei der Touristinfo beziehungsweise der Stadthalle.