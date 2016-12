Singen Farbenfroher Raum für Krebs-Patienten

Dank der Unterstützung durch den Lions-Club und heimische Betriebe gibt es ein neu gestaltetes Zimmer im Singener Krebszentrum.

Dank großer Fenster ist der Raum nicht nur lichtdurchflutet, sondern bietet auch einen einzigartigen Blick auf die Stadt, den Krankenhaus-Park und die Hohentwiel-Weinberge. Durch die Kombination verschiedener Pastellfarben an den Wänden und perfekt abgestimmter Farbtöne bei Fußboden und Mobiliar entsteht eine angenehme Atmosphäre. Der neu eingerichtete Raum für Onko Plus am Krebszentrum Hegau-Bodensee in Singen wurde vom Lions-Club Singen Hegau finanziert. "Das Investitionsvolumen liegt bei insgesamt 31 000 Euro", sagte Jörg Wuhrer. Die Umgestaltung sei in Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben der Region erfolgt und von einigen Firmen ehrenamtlich unterstützt worden, betonte der Lions-Präsident.

Bei der feierlichen Übergabe des Raums gab es viel Lob und strahlende Gesichter. Auch Professor Jan Harder war die Freude anzusehen: "Es ist der schönste Raum im Klinikum", stellte der Leiter des Krebszentrums fest. Künftig sollen hier Veranstaltungen im Sinne der ganzheitlichen Betreuung in der Krebs-Therapie stattfinden. Harders Dank galt allen Beteiligten: "Mit Löwen-Kräften wurde hier etwas Sinnvolles geschaffen", betonte er. Harald F. Müller hatte das Projekt durch die Farbgebung unterstützt und war von der Umsetzung begeistert: "Das hätte ich mir nicht träumen lassen", erklärte der Künstler. "Mit diesen Farben starten wir in eine neue Ära", wies er auf eine klare Absage an das übliche Klinik-Weiß oder Beige-Töne hin.

Anlässlich des 25. Jubiläums im Jahr 2014 hatte der Lions-Club beschlossen, 10 000 Euro in den Raum zu investieren. "Die Raumfindung war für das Klinikum keine einfache Sache", erläuterte Jörg Wuhrer, warum das Vorhaben erst jetzt umgesetzt worden sei. In der Konzeption sei klar geworden, dass der vorgesehene Betrag nicht reichen würde, betonte er. Um das Projekt dennoch realisieren zu können, seien Kontakte der Lions zu verschiedenen Firmen hilfreich gewesen. Durch engagierte Unterstützer seien unter anderem die Akustikdecke, Beleuchtung, Bodenbeschichtung sowie die eigentlich nicht geplante Möblierung des Raums ermöglicht worden, sagte der Präsident.