Singen Familienvater traumatisiert Kinder und misshandelt Ehefrau: Zwei Jahre auf Bewährung

Das Landgericht Konstanz verurteilt einen Mann wegen schwerer häuslicher Gewalt. Unter anderem geht es um 24 Misshandlungen an der Ehefrau. Die Kinder gelten als so traumatisiert wie Flüchtlingskinder aus Kriegsgebieten.

In einem Revisionsverfahren ist ein Mann aus Singen wegen schwererhäuslicher Gewalt zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Konstanz hatten den Mann im Oktober 2014 zu drei Jahren Haft verurteilt, nach einer Revision und einer nochmaligen Beweisaufnahme vor einer anderen Strafkammer sind daraus jetzt zwei Jahre Haft geworden. Die Strafe wurde unter strengen Auflagen zur Bewährung ausgesetzt.

Wie im ersten Prozess hielt man es für erwiesen, dass der vorwiegend von Sozialhilfe lebende Mann Frau und Kinder in den Jahren 2008 bis 2012 häufig misshandelt und bedroht hat. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm auch vorgeworfen, dass er seine Kinder, die damals zwischen zwei und acht Jahre alt waren, in Einzelfällen gezwungen hatte, Horror- und Erotikfilme mit ihm anzusehen. Einen kleinen Sohn sollte er einmal mit Bier "abgefüllt" haben. Beide Eltern waren dem Alkohol verfallen.



Nach einer Revision wurde zunächst nur der Schuldspruch bezüglich der Misshandlungen der Ehefrau rechtskräftig. Die Verurteilung von vier exemplarisch angeklagten Übergriffen auf die Kinder als Misshandlung Schutzbefohlener hob der Bundesgerichtshof auf. Nach der neuen Beweisaufnahme wurden diese Taten jetzt als Körperverletzungen verurteilt, mit entsprechend milderer Strafe. Die Staatsanwaltschaft war gegen ein Aussetzen der Haftstrafe. Das Gericht berücksichtigte aber unter anderem veränderte Lebensumstände des Angeklagten und gab ihm unter strengen Auflagen noch einmal eine Bewährungschance. Unter anderem muss er eine Entzugstherapie und ein Anti-Gewalt-Training absolvieren sowie 200 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.

Im Tatzeitraum lebte die siebenköpfige Familie in einer Zweizimmerwohnung in Singen. Alkohol, Vernachlässigung, Streit und Gewalt waren an der Tagesordnung. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sprach im ersten Prozess von einem "Schreckensregime", das der Mann in seiner Familie geführt habe. Für die Kinder hätten diese dauerhaften Misshandlungen und Drohungen posttraumatische Störungen zur Folge gehabt, wie man sie von Flüchtlingskindern aus Kriegsgebieten kenne.



Polizei und Mitarbeiter des Jugendamtes seien häufig vor Ort gewesen. Eine Familienhelferin wurde eingesetzt. Es kam zur Scheidung, die Kinder wurden auf mehrere Pflegefamilien verteilt, der Vater landete im Gefängnis. Anfang 2014 wurde er entlassen. Acht Monate später musste er sich vor Gericht verantworten. Damals gab er seiner während der Ehe ebenfalls trunksüchtigen Frau eine große Mitschuld an der Misere. Die zum Teil drastisch lautenden Anklagevorwürfe bezeichnete er als übertrieben. Auf die Frage, ob er tatsächlich überhaupt nie geschlagen habe, antwortete er: "Na ja, es gab schon mal Ärger, da habe ich denen halt mal auf die Finger oder auf den Po gehauen". Keineswegs sei das so häufig und so massiv vorgekommen, wie es in der Anklageschrift zu lesen sei: "Ich war ja so gut wie nie daheim." Jetzt, drei Jahre später, räumte der 30-Jährige die Misshandlungen seiner Kinder ein. Dieses Geständnis wurde ihm strafmildernd angerechnet.

Weitere 24 Misshandlungen der Ehefrau waren ihm bereits im ersten Prozess nachgewiesen worden. Der Verteidiger des 30-Jährigen hatte bereits damals zu bedenken gegeben, dass sein Mandant selbst in ähnlich desolaten Verhältnissen groß geworden und mit der Familiensituation überfordert gewesen sei.

Verzögertes Verfahren

Die Gerichtsverhandlung war bereits für den November 2016 terminiert gewesen. Eine Schöffin aus der Gerichtsbesetzung war Mitarbeiterin des Jugendamts, von dem der Angeklagte sich ungerecht und voreingenommen behandelt fühlte. Nachdem einem Befangenheitsantrag stattgegeben wurde, dauerte es sieben Monate, bis ein neuer Verhandlungstermin mit anderen Schöffen gefunden wurde. (emv)