Singen Familienstreit endet im Tumult

Eine 26-Jährige hat am Montag, gegen 20 Uhr in der Alemannenstraße randaliert und auf eine 23-Jährige eingeschlagen.

Laut einer Polizeimeldung dürften familiäre Streitigkeiten der Grund gewesen sein. Die schreiende Frau habe sich auch von der Polizei nicht beruhigen lassen. Sie wurde in Gewahrsam genommen und nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Spezialklinik eingewiesen. Zuvor hatte die Frau im Krankenhaus randaliert, wo sie aufgrund einer Fingerverletzung behandelt worden war. Gegen 20.30 Uhr rückten erneut mehrere Streifen in die Alemannenstraße aus, da drei 18, 20 und 24 Jahre alte Brüder der 26-Jährigen ebenfalls randalierten und Steine gegen die Fensterschreiben eines Gebäudes warfen. Da weitere Familienmitglieder hinzugekommen seien, sei es teilweise zu tumultartigen Szenen gekommen. Die Polizei ermittelt gegen einzelne Familienmitglieder wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.