Singen Falcos unsterblicher Schmäh: Musical in der Stadthalle

Das Musical "Falco" beleuchtet das Leben des exaltierten Künstlers – und dabei insbesondere die Licht- und Schattenseiten. Denn beide gerieten intensiv.

Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Es ist bunt. Manchem zu bunt. Wie jenem Johann Hölzel, der als Falco in die internationale Musikgeschichte Einzug gehalten hat. Kunterbunt hat er die Hitparaden rund um den Globus erobert, mit Wiener Schmäh die Massen begeistert und mit seinem Sound eine Ära geprägt. Knapp 20 Jahre nach seinem tragischen Tod wird dem Superstar aus Austria mit “Falco – das Musical” eine Hommage gewidmet: Farbenprächtig wurden dabei in der Singener Stadthalle die Licht-, aber auch die Schattenseiten des Ausnahmekünstlers ausgeleuchtet. Die Inszenierung setzt Falco – den bislang einzigen Interpreten, der ein deutschsprachiges Lied an die Spitze der us-amerikanischen Charts gebracht hat – in eine Linie mit Stars wie Bowie, Beatles oder Presley und der unausweichliche Smoking wird konsequent zum Tarnanzug des musikalischen Revolutionärs umgedeutet.

Alles auf Anfang – heißt es zu Beginn. Johann Hölzel ist tot, Falco lebt. “Unsterblich bin ich erst, wenn ich tot bin”, hat der exaltierte Künstler nicht erst kurz vor seinem Tod erkannt. “Muss ich denn sterben, um zu leben“, singt er in seinem letzten großen Hit – und die große Schau zeigt, wie gut die Songs bis heute funktionieren. Musicalautor und Hauptdarsteller Alexander Kerbst tut ein Übriges dazu, die Illusion der Wiederauferstehung komplett zu machen und das Publikum kommt auf seine Kosten. Weder die großen Hits werden ausgespart, noch die Raritäten, und spätestens nach der Pause wird deutlich, welch Potenzial in der Musik steckt – ganz egal, wer sie geschaffen hat. “Das wird falkonisiert”, erklärte Falco einst seinem Manager. Aus dem Blickwinkel jenes Horst Bork, der Hans Hölzels Leben durch zwölf extrem erfolgreiche Jahre begleitet hat, wird Falcos Geschichte erzählt.

Das grelle Bühnenlicht, Glitter und grandiose Fans macht die Show ebenso zum Thema wie die dunklen, nicht immer einsamen Momente – stets steckt die Künstlerseele im Kampf zwischen schwarz und weiß, zwischen Exzess und Bürgerlichkeit. Gekonnt spielt die Inszenierung mit den Ebenen: Wenn der Vorhang fällt, ist die Bühne plötzlich hinter den Kulissen und die Künstlergarderobe im Schweinwerferlicht.

60 Jahre alt wäre Falco, der erfolgreichste österreichische Popinterpret des 20. Jahrhunderts, heute. Er wollte alles und bekam doch nie genug. Kerbst verkörpert die Kunstfigur als schrill, dekadent, glamourös und völlig verrückt – und zeigt, warum der Wunsch nach einem bürgerlichen Leben letztlich unerfüllbar bleiben musste. Das Publikum erlebte die Annäherung an die Kunstfigur Falco, aber auch die Abgründe und den tiefen Fall des Hans Hölzel verrückt und bildgewaltig. Flotte Tanzeinlagen und übermächtige Original-Videosequenzen geben der Geschichte den Rahmen, seine größten Hits von „Der Kommissar“ über „Jeanny“, „Out of the Dark“ bis zu seinem Welthit „Rock Me Amadeus“ dem Publikum, was es erwartet hat. Das quittierte das Showerlebnis mit stehenden Ovationen und lang anhaltendem Applaus. “Wollt ihr denn gar nicht mehr nach Hause gehen?”, fragte Kerbst. Ohne ausgiebige Zugabe wollten die Falco-Fans in der Stadthalle die Musical-Truppe aber nicht nach Hause lassen.

Der Blickwinkel

Das Musical erzählt Falcos Geschichte aus der Sicht von Horst Bork. Bork war zwölf Jahre Falcos Manager, Berater und Geschäftspartner und bis zu dessen Tod eng mit ihm befreundet. Der Autor der Biographie „Falco – die Wahrheit“ arbeitete unter anderem mit Ike & Tina Turner, Udo Jürgens, Chris Rea, Udo Lindenberg und Christopher Lambert sowie später mit Bro’Sis und den No Angels. Für das Falco-Musical, das nun in der Stadthalle zu sehen ist, gewann Produzent Oliver Forster Bork als Berater.