Sagen Sie mal, Herr Bork, was für ein Mensch war Falco? Der Manager und Freund des Popstars erzählt vom exaltierten Star und schüchternen Privatmenschen, dessen Leben jetzt zum Stoff eines Musicals wurde

Herr Bork, Sie haben bereits im Jahr 2010 eine Biografie über Hans Hölzel, alias Falco geschrieben, waren einer seiner engsten Vertrauten. Was dürfen wir im Musical über ihn erfahren?

Das Musical gibt sehr schön sein musikalisches Schaffen wieder, zeigt Ihn als Künstler mit einem wunderbaren Querschnitt seiner besten und bekanntesten Songs.

Wird seine Lebensgeschichte erzählt?

Oliver Forster, der unter anderem auch Veranstalter der Erfolgsproduktionen "ELVIS – Das Musical" und "all you need is love! – Das Beatles-Musical" ist, hat mit diesem Musical eine sehr emotionale und bewegende zweistündige Live-Show kreiert. Ein Moderator erzählt dabei gut nachvollziehbar besondere Momente aus Falcos Leben und wie seine Songs zustande gekommen sind. Das Publikum nähert sich so der Kunstfigur Falco an. Ebenso darf es auch in die Abgründe des "privaten" Hans Hölzel schauen. Die Inszenierung von Regisseur Peter Rein ist ebenso verrückt, wie bildgewaltig, wird von großartiger Live-Musik, extravaganten Tanzeinlagen und von kunstvollen Projektionen und Original-Videosequenzen begleitet. Natürlich dürfen dabei die größten Hits wie "Der Kommissar" über "Jeanny" oder "Rock Me Amadeus" nicht fehlen.

Die Hauptrolle spielt Alexander Kerbst, der Falco wirklich sehr ähnlich sieht.

In der Tat sieht er Falco zum Verwechseln ähnlich, er singt und bewegt sich wie Falco, ist daher die perfekte Besetzung.

War eigentlich der Privatmann Hans Hölzel der Kunstfigur Falco ähnlich?

Nein, privat und als Künstler war er eine völlig andere Person. Wenn wir zu Presseterminen oder öffentlichen Auftritten gingen, dann hieß es bei uns beiden immer: Hans Hölzel spielt Falco! Das war dann sein Schutzschild, hinter dem er sich verstecken konnte. Er spielte diese Figur, skandalträchtig, rebellisch, exaltiert. Privat war er jedoch sehr scheu, schüchtern, zurückhaltend. Er war gerne in ganz kleinen Gruppen, am liebsten zu zweit oder viert zusammen. Waren mehr als zehn Menschen um ihn herum, machte ihn das nervös.

Stimmt es, dass er ein Duett mit Madonna ausgeschlagen hat?

(Lacht). Ja. Er und Madonna hatten in den USA dieselbe Plattenfirma. Madonna war allerdings damals noch nicht so eine Musikgröße, wie heute. Der Plattenboss und ich hatten die Idee, dass beide zusammen ein Lied aufnehmen. Falcos Reaktion dazu war: "Was soll ich denn mit der singen?" Er hatte kein Interesse, das Duett kam nie zustande.

Falco ist kurz vor seinem 41. Geburtstag gestorben. Was würde er wohl heute mit 60 machen?

Ganz klar, immer noch Musik. Er war immer gut, experimentierfreudig, mutig. Wahrscheinlich hätte sich seine Musikrichtung und Klangfarbe verändert. Er war ein großer Fan von Joachim Witt, würde jetzt vielleicht musikalisch irgendwo zwischen Witt und Rammstein liegen.

Für welche Besucher ist "Falco – das Musical" gemacht?

Nun, für Falco-Fans ist es eine Begegnung mit ihrem Idol. Andere dürfen neugierig sein, ihn kennenzulernen. Falco, die Person, sein Schaffen und seine Musik. Nicht zuletzt ist es eine fantastische Live-Show mit großartigen Akteuren.

Zur Person

Horst Bork war 13 Jahre lang Manager, Freund und engster Vertrauter des Popstars, schrieb seine Biographie und war beratend bei der Musical-Produktion tätig. Vor 60 Jahren erblickte Falco als Hans Hölzel das Licht der Welt. Berühmt wurde er mit seiner eigenwilligen Kunstsprache aus Deutsch, Englisch und Wiener Dialekt. Am 6. Februar 1998 kam er bei einem Verkehrsunfall in der Dominikanischen Republik ums Leben. "Falco – Das Musical" ist eine Hommage an Falcos Leben und Werk.