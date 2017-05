Steißlingen Fahrplan für Bürgermeisterwahl in Steißlingen

Gemeinderat beschließt baldige Stellenausschreibung: Bewerbungsfrist beginnt, vier Monate vor dem Wahlsonntag am 22. Oktober, schon am 24. Juni.

Mitte Januar braucht Steißlingen einen neuen Bürgermeister. Dann endet Artur Ostermaiers Amtszeit. Zur Vorbereitung der Bürgermeisterwahl haben jetzt die Gemeinderatsmitglieder den Fahrplan festgelegt.

Am Sonntag, 22. Oktober, sollen die Steißlinger zur Wahl aufgerufen werden. Falls ein zweiter Wahlgang erforderlich werden sollte, ist der 5. November vorgesehen. "Wir wollten zur Bundestagswahl am 24. September einen ausreichenden Abstand finden", erklärt Miriam Klingenberg vom Steißlinger Wahlamt. Bedauerlich sei, dass die beiden Wahlen nicht gleichzeitig durchgeführt werden könne. "Dies ist rechtlich nicht möglich, da der früheste Wahltermin am 15. Oktober wäre", erklärt die Fachfrau. So sei es gar nicht einfach gewesen, zwischen Herbstferien, Volkstrauertag und den Adventssonntagen den richtigen Termin zu finden. Den Verwaltungsvorschlag billigten die Ratsmitglieder.

Den Startschuss für die Wahl will die Gemeinde am Samstag, 24. Juni, geben, am Tag nach der Stellenausschreibung im Staatsanzeiger. Das Ende der Bewerbungsfrist ist am Montag, 25. September, um 18 Uhr. "So können die zugelassenen Bewerber noch rechtzeitig durch den Gemeindewahlausschuss ermittelt und anschließend öffentlich bekannt gemacht werden", erläutert sie. Als Vorsitzender des Gemeindewahlausschuss konnte der scheidende Schultes Artur Ostermaier schnell festgelegt werden, da er nicht erneut kandidiert. Bürgermeisterstellvertreter Hugo Maier über­nimmt auch im Wahlausschuss den Vize-Posten. Als Beisitzer wurden Katrin Mattes für die CDU, Stefanie Blickle für die SPD und Klaus Hettesheimer für die Freien Wähler bestimmt.

Eine Bewerbervorstellung soll am 12. Oktober, um 19 Uhr, in der Seeblickhalle durchgeführt werden.