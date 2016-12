Singen Fahrerflucht: Unbekannter rät Unfallverursacher abzuhauen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 21. Dezember, gegen 15.45 Uhr, auf der Duchtlinger Straße (K 6125) ereignet hat und bei dem ein Sachschaden von über 2000 Euro entstanden ist.

Der unbekannte Fahrer eines VW Passat war bei nebliger Witterung vom Parkplatz der Gaststätte "Hegauhaus" in die Kreisstraße eingefahren und hatte hierbei die Vorfahrt eines 41-jährigen Peugeot-Fahrers missachtet, der die K 6125 in Richtung Singen befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 41-Jährige sein Fahrzeug stark ab und wich nach links aus, wo er gegen einen in einer Parkbucht abgestellten Citroen C5 stieß. Laut Polizei fuhren der Passat-Fahrer und der 41-Jährige nach der Kollision auf den Gaststättenparkplatz. Während der Geschädigte ins Lokal ging, um den Fahrer des geparkten Autos ausfindig zu machen, begab sich laut Zeugen ein 20 bis 35 Jahre alter Mann, mit kurzen Haaren und Brille zum Verursacher und sagt zu diesem, dass er "abhauen" solle, was dieser auch tat. Personen, die Hinweise zum Fahrer des VW Passat und zu dem 20 bis 35 Jahre alten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 8880, zu melden.