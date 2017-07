Singen Fahrer von Kleintransporter gefährdet Verkehrsteilnehmer

Polizeibeamte haben am Sonntag, gegen 22.30 Uhr in der Julius-Bührer-Straße den 32 Jahre alten Fahrer eines Ford Transit angehalten, der rund 2,2 Promille Alkohol im Blut hatte.

Zuvor sei der Transporter laut Polizei auf der B 31 bei Geisingen aufgefallen, wo er mit Warnblinklicht auf der Straße stand. Noch während ein Fahrzeug den Kleintransporter überholte, sei der 32-Jährige losgefahren, weshalb das vorbeifahrende Fahrzeug abbremsen musste. Der Fahrer sei dem in Schlangenlinien fahrenden Ford Transit gefolgt und habe beobachtet, wie der an der Kreuzung von B 31 und L 185 von der Fahrbahn abgekommen sei und dabei ein an der Kreuzung stehendes Auto gefährdete. Der Fahrer habe den Kleintransporter gerade noch rechtzeitig nach links ziehen können. Anschließend sei der 32-Jährige auf die A 81 in Richtung Singen gefahren, wo er erneut die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe und unvermittelt auf die links Fahrspur gewechselt habe. Der Fahrer eines sich dort nähernden Porsche habe deshalb stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter zu verhindern. Am Ortseingang von Singen wurde der 32-Jährige geblitzt. Während der Fahrt dürfte der Mann nach Zeugenbeobachtungen mit seinem Handy telefoniert haben und nicht angeschnallt gewesen sein. Die Polizeibeamten veranlassten eine ärztliche Blutentnahme und behielten den Führerschein ein. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei Singen bittet Zeugen, insbesondere den unbekannten Autofahrer an der Kreuzung von B 31 und L 185 und den Porschefahrer auf der A 81, sich zu melden, Telefon: (07731)8880.