Büsingen Fahrer ohne Führerschein flüchtet vor Großkontrolle von Grenzwacht und Bundespolizei in Büsingen

Fahrer ohne Führerschein flüchtet vor Großkontrolle von Grenzwacht und Bundespolizei in Büsingen

Einer gemeinsame Streife der deutschen und schweizerischen Ordnungshüter gelang es laut Grenzwachzt den Mann nach kurzer Flucht zu stoppen.

Im Zuge einer grenzüberschreitenden Fahndungsaktion bemerkten Schweizer Grenzwächter und deutsche Bundespolizisten am Mittwoch, 15. März, in Büsingen einen Autofahrer, der laut Grenzwacht-Pressesprecher Peter Zellweger versucht habe, vor der Kontrolle zu flüchten. Eine gemeinsame Streife konnte das Fahrzeug jedoch nach kurzer Zeit stoppen, so Zellweger. Der 31-jährige Fahrer habe dann jedoch keinen Führerschein vorweisen können und die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass er auch noch nie einen solchen besessen hatte.

16 weitere Delikte und zwei gesuchte Personen wurden anlässlich der gesamten Fahndungsaktion, wie Zellweger weiter berichtet, in den Kantonen Aargau, Zürich, Schaffhausen und Thurgau sowie im Landkreis Konstanz aufgedeckt. Beidseits der Grenzen wurden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz, das Markenschutzgesetz, die Zollgesetzgebung sowie das Straßenverkehrsgesetz registriert. In einem Fall wurde ein 36-jähriger Vater mit seinem zwei Jahre alten Sohn gestoppt. Er lenkte dabei sein Fahrzeug unter Einfluss von Heroin. Weiter konnten zwei Personen angehalten werden, die im Fahndungssystem ausgeschrieben waren.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Schweizer Grenzwachtkorps und der deutschen Bundespolizei basiere auf dem schweizerisch-deutschen Polizeivertrag aus dem Jahr 2002. Dieser erlaube den Behörden beidseits der Landesgrenzen gemeinsam im Einsatz zu sein, erläutert Zellweger in der Pressemitteilung des Grenzwachtkorps. Auf Schweizer Seite wurde die Aktion zusätzlich durch einen Helikopter der Schweizer Luftwaffe unterstützt. Dieser transportierte die Grenzwächter und Bundespolizisten zwischen den jeweiligen Kontrollstellen.