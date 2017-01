Singen Fachtag für Schulsozialarbeiter in Singen

Bilanz nach 15 Jahre Erfahrung: Am Anfang Einsatz in Brennpunktschulen und heute wichtiges Qualitätsmerkmal

Die Stadt Singen blickt auf 15 Jahre Erfahrung in der Schulsozialarbeit zurück. Seit 2001 – zunächst mit zwei befristeten Teilzeitstellen an der Waldeck- und Johann-Peter-Hebel-Schule – werden Schulen in der Stadt sozialpädagogisch gestärkt. Positive Erfahrungen haben das Angebot verbreitert. 2009 wurde an allen Kernstadt-Schulen Stellen für die Schulsozialarbeit geschaffen. Diese wurden 2012 nochmals aufgestockt, zuletzt 2016 die Wessenbergschule von 50 auf 100 Prozent. Aktuell arbeiten 16 SchulsozialarbeiterInnen an elf Singener Schulen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Die langjährige Erfahrung soll am Freitag, 27. Januar, mit einem Fachtag im Bürgersaal des Rathauses methodisch untersucht werden. Einen ganzen Vormittag treffen sich Fachkräfte und Verantwortlichen der Jugendhilfe zum Austausch. Zudem kommen zwei Fachreferenten: Herbert Bassarak ist in zahlreichen Gremien auf Landes- und Bundesebene tätig, so wie eines der Gründungsmitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialmanagement /Sozialwirtschaft und der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit in Bayern. Am Fachtag referiert er zum Thema Qualitätsmanagement in der Schulsozialarbeit, wie es in der Pressemitteilung heißt. Seine Schwerpunkte lauten Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung sowie Kontraktmanagement und kommunales Management.

Jürgen Schmidt von der Arbeitsgemeinschaft Jugendschutz und Konfliktkultur in Freiburg hält als zweiter Referent einen Vortrag zum Thema Konfliktmanagement an Schulen am Praxisbeispiel Cybermobbing. Schmidt ist Fachsozialarbeiter für klinische Sozialarbeit sowie Gestalttherapeut. Seit 1986 ist er im Bereich der Schulsozialarbeit mit den Schwerpunkten Schulentwicklung, Krisenintervention, Bedrohungsmanagement, Konflikt-Hilfe, Intensivpädagogik und Beratung bei Gewalt- und Suchtgefährdung tätig. Außerdem ist er im Leitungsteam des Programms Konflikt-Kultur aktiv.

Als Abrundung zeigt eine Ausstellung einen Rückblick auf 15 Jahre Schulsozialarbeit in Singen. Diese soll den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen und einen Einblick in die inhaltliche Arbeit der Schulsozialarbeit in Singen zu bekommen, die zu Beginn ausschließlich an sogenannten Brennpunktschulen eingesetzt wurde. Heute sei sie jedoch in allen Schulformen unter der Trägerschaft der Stadt Singen zu finden. Die Schulsozialarbeit wird heute als Qualitätsmerkmal für eine gute Schulkultur geschätzt, heißt es in der Pressemitteilung.