vor 6 Stunden Albert Bittlingmaier Exklusiv Singen FC Singen muss weiter Maß halten

Der finanziell arg gebeutelte Singener Traditionsverein ist auf einem guten Weg. Nach der wirtschaftlichen Konsolidierung und dem Wieder-Aufstieg in die Landesliga ist weiterhin Bescheidenheit angesagt. Gut so, wie Albert Bittlingmaier in seinem Kommentar betont