Singen FC-Singen-Ikone feiert 75. Geburtstag

Ehrenpräsident Herold Görigk hat sich jahrzehntelang für den Traditionsverein engagiert

Der Mann hat sich fast sein ganzes Leben lang dem FC Singen 04 verschrieben. Im Tor des Traditionsvereins hielt Herold Görigk unzählige Bälle. Als Funktionär drückte er dem FC Singen 04 jahrzehntelang den Stempel auf. Und doch nennt der Ehrenpräsident an seinem 75. Geburtstag, den er am Mittwoch feiert, als größten Erfolg einen im völlig außersportlichen Bereich. „Das ist die Gold-Hochzeit mit meiner Frau Gisela", betont Görigk. Er zeigt dabei stolz die von Ministerpräsident Kretschmann unterschriebene Urkunde. Der Jubilar weiß es hoch zu schätzen, dass ihn seine Gattin bei seinem gesamten großen Einsatz für den FC Singen 04 tatkräftig unterstützt hat. „Das ist nicht selbstverständlich. Manche Ehe ist schon gescheitert, weil ein Mann sich allzu sehr dem Fußball gewidmet hat", betont der Jubilar. Gisela Görigk hat aber schnell erkannt, dass das Lebenselixier ihres Gatten aus dieser Sportart und dem FC Singen besteht. „Ich haben meinen Mann aus Liebe und Toleranz immer unterstützt. Es gab auch viele neue Bekanntschaften. Und bei Arbeitseinsätzen habe ich gerne mitgeholfen“, bekennt sie. Auf Achse war sie auch in Sachen Fußball, als die Söhne Michael und Ralf in die fußballerischen Fußstapfen ihres Vaters traten.

„Vom Jugendspieler, Nachwuchstrainer, Vereinsfunktionär in den verschiedensten Funktionen bis zum Platzwart habe ich beim FC Singen 04 fast alles gemacht. Ohne große Tatkraft vieler Mitstreiter hätte ich das alles nicht leisten können“, erklärt Görigk. "Ich bin heute noch sehr mit dem Verein verbunden und freue mich, wenn es erfolgreich läuft und leide mit, wenn mal ein Tal durchschritten werden muss." So tat er in der jüngsten Mitgliederversammlung erfreut kund, dass der FC Singen 04 mit neuem Team in der Vorstandschaft und Einbeziehung früherer FC-04-Akteure nach der Aufarbeitung der Steuerfahndung wieder eine Aufbruchstimmung verbreite. "Höhen und Tiefen gab es schon früher. So feierten wir nach einer Durststrecke nach fünf Jahren in der Bezirksliga 1987 den Aufstieg in die Landesliga. Die zweite und dritte Mannschaft schafften ebenfalls den Sprung in die nächst höheren Klassen", berichtet er. "Ein großer Erfolg war 1997 der Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg, als auch mein Sohn Michael im Tor spielte", schildert Görigk.

Er erinnert sich gerne an seine Zeit als Vertragsspieler des FC Singen in der Zweiten Liga Süd. Danach folgte 1961 der Wechsel zum SSV Reutlingen. Mit dem FC Singen spielte er in einer Freundschaftspartie gegen den FC Bayern München, das die Blau-Gelben nur mit 2:3 verloren. Da konnte es Görigk gut verschmerzen, dass ihm Bayern-Torjäger-Legende Gerd Müller zwei Treffer einschenkte. "Mit dem SSV Reutlingen gab es denkwürdige Spiele, wie beim 2:2 im Pokalspiel beim VfB Stuttgart", berichtet Görigk. "Da mein Vater krank wurde, kehrt ich vorzeitig zum FC Singen 04 zurück.

Die Familie geht vor. Außerdem musste ich in unserem Getränkehandel mitarbeiten", begründet er. Auch Anfragen von Oberhaus-Clubs habe er abgelehnt. Heute noch arbeitet Görigk nach Gusto zeitweise im Getränkehandel mit. "Manche wundern sich darüber. Für das Zusatz-Geld gönnen wir uns ein paar Mal im Jahr Urlaubsreisen, solange das gesundheitlich noch geht", sagt er.

Den größten Pokal ergatterte Görigk in einer Einzelleistung. "Den habe ich bei einem Elfmeterschießen gewonnen, als ich dich im Finale bezwungen habe", erklärt er süffisant auf Nachfrage des SÜDKURIER-Redakteurs. Er ließ im Alter von Mitte 60 bei einem Junioren-Turnier in Thayngen dem Nachwuchs­torwart des FC Schalke 04 keine Chance. "Wer meint, dass früher die Torhüter keine guten Fußballer waren, irrt gewaltig", betont Görigk. Bei der Geburtstagsfeier stehen auch die vier Enkel im Mittelpunkt.

Zur Person

Herold Görigk kickte in allen Jugendmannschaften des FC Singen 04. Zweimal wurde die Südbadische Meisterschaft errungen. Von 1961 bis 1963 spielte er mit den Hohentwielern in der 2. Liga Süd und wechselte danach als Torhüter zum SSV Reutlingen. Dann kehrte er zum FC 04 zurück. Zehnmal spielte er in der südbadischen Auswahl. 13 Jahre war Görigk Vorsitzender des Spielausschusses und danach langjähriger Vereinsvorsitzender, bis er im Jahre 2000 zum Präsident wurde. Der Ehrenpräsident des FC Singen erhielt 1997 den Sport-Ehrenbrief der Stadt Singen sowie die silberne (1993) und goldene (2004) Ehrennadel des Südbadischen Fußballverbandes.