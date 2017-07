Singen FC Singen 04 überwindet das finanzielle Tief

Der durch hohe Steuer-Nachzahlungen wirtschaftlich angeschlagene FC Singen 04 befindet sich auf dem finanziellen Weg der Besserung. Dabei greift das Konsolidierungskonzept der neuen Vorstandschaft, die ein knappes Jahr tätig ist.

Die Bilanz wies noch im September 2016 etwa 120 000 Euro Verbindlichkeiten aus, nun sind es noch um die 60 000 Euro, inklusive Darlehen für das eigene Clubheim, wie Vorsitzender Volker Mußgnug in der Jahreshauptversammlung berichtete. Obwohl das Budget für die erste Mannschaft nach dem Abstieg in die Fußball-Landesliga kräftig abgespeckt wurde, schaffte sie den Sprung zurück. Nach der erfolgreichen Aufstiegsrunde spielt der FC Singen 04 wieder in der Verbandsliga. "Wir werden dennoch kein finanzielles Abenteuer eingehen, sondern auf dem Teppich bleiben", betonte Mußgnug. "Die neue Vorstandschaft macht einen super Job. Das ist auch die Grundlage für den sportlichen Erfolg. Mit dem Aufstieg hat niemand gerechnet", erklärte Präsident Hans-Joachim König.

Weitere Informationen FC Singen muss weiter Maß halten

"Nach den finanziellen Folgen der Steuerfahndung hatte ich echte Sorge, dass der Verein bis in die Kreisliga durchgereicht wird", bekannte Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler. "Umso bemerkenswerter ist es, dass dank der tollen Arbeit der Vorstandschaft, Trainer, Mannschaft und den vielen ehrenamtlichen Helfern dieser Erfolg erzielt wurde und der Verein in kurzer Zeit nach der Misere so gut wieder dasteht", so Häusler. Gerade die Helfer seien ein Stück weit das Herz des FC Singen. Ohne einige Freunde des Vereins und Sponsoren, welche Zahlungen leisteten, um die Steuerschulden und ausstehende Sozialversicherungsbeiträge zu begleichen, wäre dies alles aber nicht möglich gewesen, betonte Häusler, selbst Mitglied beim FC Singen.

Nun gelte es, weitere Sponsoren zu akquirieren, um in der Verbandsliga bestehen zu können.

"Wir sind bei der Suche nach einem neuen Hauptsponsor guter Dinge, dass es bald zu einem Abschluss kommt", verriet Volker Mußgnug. Eines der großen Ziele sei es auch, den FC Singen in der Öffentlichkeit besser zu präsentieren. Für seine aufwendige Arbeit findet Mußgnug mit einhelliger Zustimmung der Mitglieder durch Ingo Dowideit eine tatkräftige Hilfe. Der gehört dem erweiterten Vorstand an.

"Wir standen praktisch ohne Mannschaft da und vor dem Durchmarsch nach unten", erinnerte Michael Zinsmayer, seit dem Umbruch Sportvorstand beim FC Singen 04. Zusammen mit Rainer Stroppa und Axel Storz sei es gelungen, eine wettbewerbsfähige Mannschaft mit dünnem Kader zusammenzustellen. Aus dem ursprünglich formulierten Ziel, im vorderen Drittel der Landesliga mitzuspielen, sei der sensationelle Aufstieg geworden. "Der Verein macht aber kein Harikri und will vor allem den eigenen Nachwuchs in die erste und zweite Mannschaft integrieren. Wir bitten jetzt schon um Geduld, wenn es einmal längere Zeit nicht so laufen sollte, wie gewünscht", betonte Zinsmayer. Nach dem Abstieg der multikulturell besetzten zweiten Mannschaft in die Kreisliga A sei ein Neuaufbau nötig.

Die Mitglieder haben einstimmig einer Satzungsänderung zugestimmt. Künftig sollen ehrenamtlich stark tätige Helfer eine kleine Pauschale als Aufwandsentschädigung erhalten und dafür wie alle anderen Mitglieder Beiträge bezahlen. Außerdem werden Mitglieder und Sponsoren einen kleinen, handlichen Ausweis bekommen. Das Clubheim wird eine behindertengerechte Toilette erhalten. Rita Jeske-Pless berichtete von einer umfangreichen Jugendarbeit. Sie fließt zu großen Teilen in den neuen Jugendförderverein, in den fast alle Singener Fußball-Vereine eingebunden sind. "Die Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder zeigen, dass wir immer als große Familie stark waren, in Höhen und Tiefen", sagte Ehrenpräsident Herold Görigk.

Die Ehrungen

Der FC Singen 04 hat Mitglieder geehrt, die ihm schon viele Jahre tatkräftig zur Seite stehen. Dazu gehören Inge König, Waltraud Roth, Sigrid Penninger – sie erhielten ein Ehrenschild wie Anton Scheller, über 50 Jahre Mitglied. Der große Einsatz von Rita Jeske-Pless wurde mit einem Blumenstrauß gewürdigt. Präsident Hans-Joachim König bekam für besondere Verdienste die Silberne Ehrennadel des Vereins, wie Marion Czajor (25 Jahre Mitglied).