Ein Mann hat sich in Singen öffentlich an seinem Geschlechtsteil zu schaffen gemacht.

Wegen exhibitionistischen Handlungen wird gegen einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann ermittelt, der am Freitag, gegen 6.35 Uhr, im Bereich August-Ruf-Straße/Bahnhofstraße an seinem Geschlechtsteil manipulierend in der Öffentlichkeit auftrat, wie die Polizei berichtet. Der etwa 1,80 Meter große Mann mit normaler Figur trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke mit Kapuze. Hinweise bitte an das Polizeirevier Singen (0 77 31) 888-0.