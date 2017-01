Europa als Fundament der Stadt

Beim Neujahrsempfang in Singen beließ es Oberbürgermeister Bernd Häusler nicht bei der Bilanz und dem Ausblick für die Stadt. Er schaute über den Tellerrand und warnte vor einer Denkzettelwahl im Herbst.

Singen – So ist das, wenn man Oberbürgermeister einer aufstrebenden, quicklebendigen Stadt ist: Bernd Häusler hatte gestern Abend beim Neujahrsempfang in der Singener Stadthalle das Luxusproblem der Wahl unter einer Vielzahl an Aktivitäten und Projekten, die es in Singen gibt. Bei der Priorisierung entschied er sich für den Blick über den Tellerrand. Unmittelbar nach der Begrüßung von Bürgern und Honoratioren thematisierte er die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge und warnte vor Populisten und ihrem Angebot scheinbar einfacher Lösungen. Ihren Niederschlag habe dies im Ergebnis der Landtagswahl im März vergangenen Jahres gefunden – und eindringlich warb er dafür, bei der anstehenden Bundestagswahl verantwortungsvoll mit dem Wahlrecht umzugehen.

Wie sehr die Erschütterungen des demokratischen Selbstverständnisses den Singener Oberbürgermeister umtreiben, verdeutlichte der Rahmen seiner Rede. Auch am Ende hob Bernd Häusler die Bedeutung der Europäischen Gemeinschaft hervor, der eine 72-jährige Ära des Friedens zu verdanken sei. Mit Hinweis auf die Entwicklungen in den Niederlanden oder etwa Frankreich warnte er vor den Gefahren einer Denkzettelwahl. Das "Schrauben und Sägen an unserem Europa" sei ihm unverständlich, er persönlich schätze sich mit Bezug auf den Jahrestag der Wannseekonferenz glücklich, bisher ein Leben ohne Krieg geführt haben zu können und wünsche sich dies auch für die folgenden Generationen. Dass Bernd Häusler damit den Menschen aus dem Herzen sprach, zeigte sich am Beifall.

Nötig gehabt hätte der OB diese Gewichtung seiner Rede nicht. Bei der Bilanz des Jahres 2016 und dem Ausblick auf 2017 gab es reichlich Stoff, die lokalen Besonderheiten ins Zentrum zu stellen. Allein die Tatsache beispielsweise, dass die Wirtschaft in Singen in einem Zeitraum von fünf, sechs Jahren rund 250 Millionen Euro investiert und einen entsprechenden Ausbau der öffentlichen Infrastruktur erfordert, hätte ein abendfüllendes Thema sein können. Bernd Häusler ließ es bei der Erwähnung, ebenso wie die stetige Umgestaltung der Innenstadt, den Ausbau des kulturellen Angebots oder auch die Entwicklungen in den Ortsteilen wie etwa in Beuren, wo in diesem Jahr mit dem Bau einer Mehrzweckhalle begonnen werden soll.

Ebenso wie aus der Rede von Bernd Häusler die fundamentale Bedeutung eines friedlichen Europas für eine auf Migration angewiesene Stadt wie Singen hervorging, so gewichtete er das Verhältnis von wirtschaftlicher und sozialer Koexistenz. Die Botschaft: Politik und Wirtschaft sind Dienerinnen der Menschen und so durchzog die Verneigung vor dem Engagement der Bürger den Neujahrsempfang. Der Dank ging insbesondere an die Helfer/innen für die Flüchtlinge, aber beispielsweise auch an die Feuerwehr, die mit 500 Einsätzen im vergangenen Jahr so wie noch nie zuvor gefordert war.

Einer dieser sozial engagierten Menschen schließlich wurde auf die Bühne zitiert: Bernd Häusler zeichnete Wilfried Paul mit der Bürgermedaille der Stadt Singen aus – eine Auszeichnung, für die sich der Geehrte seinerseits mit einer erfrischend offenen Rede bedankte. Und die Herzen der Besucher hatte Wilfried Paul spätestens in dem Moment erreicht, als er seiner Frau Blandine mit in die Dankesworte einbezog – als "das Mädchen, das da neben mir steht".

Danach gab's ein Schmankerl, das allein schon den Besuch des Neujahrsempfangs verlohnte: der Auftritt des Comedy-Duos von Stenzel und Kivits. Ihre Kunst so zu tun als beherrsche man sie nicht, zeugt von außerordentlicher Professionalität.

Über Wilfried Paul

Der mit der Singener Bürgermedaille ausgezeichnete Wilfried Paul wurde 1941 in Singen geboren. Nach einer Elektriker-Lehre bei der Alu-Singen absolvierte er von 1962 bis 1966 ein Studium im Bereich der Telefontechnik, danach entschied er sich zu einer beruflichen Neuorientierung: Er arbeitete von 1967 bis 1976 als Entwicklungshelfer in Kamerun, nach seiner Rückkehr wurde er als Sozialarbeiter bei der Stadt Singen tätig. In dieser Funktion kümmerte er sich um die Angelegenheiten sozial schwacher Menschen, seine Kompetenz war aber auch nach dieser Phase weiter gefragt. So leitete als erster weltlicher Vorsitzende während vieler Jahre den Elisabethenverein. (tol)