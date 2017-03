Singen Es geht wieder los: Tuning-Szene taucht in der Südstadt auf - Raser auf der A81 kontrolliert

Schluss mit der Ruhe: Kaum klettern die Temperaturen auf ein angenehmes Maß, vollführen die Besitzer hochgetunter Karossen wieder ein Schaulaufen in Singens Südstadt. Wie gewohnt Freitagabends neben der Aral-Tankstelle. Die Polizei stellte dort bis zu 50 Fahrzeuge und kleinere Gruppen von Schaulustigen fest.

Mit 184 Kilometern pro Stunde durch Baustellenbereich

Dies teilt sie in einer Pressemeldung von Montagnachmittag mit. Zwischen 20 und 2 Uhr stellten Beamte der Verkehrspolizeidirektion und des Polizeireviers demnach bis zu 50 Fahrzeuge in der Südstadt sowie kleinere Gruppen von Schaulustigen fest. Einige hatten sich sogar mit Campingausrüstung neben der Aral-Tankstelle niedergelassen, packten aber nach Aufforderung der Polizei ihre Habseligkeiten wieder zusammen.Nachdem die eingesetzten Beamten die Kennzeichen der angetroffenen Fahrzeuge notierten, entfernten sich einige der Fahrer mit ihren getunten Autos, um nur wenig später auf der A 81 bei Geschwindigkeitskontrollen aufzufallen. Während einer der Pkw-Lenker die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit im Baustellenbereich der Immensitzbrücke von 80 km/h um 21 km/h überschritt, fuhren die anderen vier Autofahrer gleich über 41 km/h zu schnell, weshalb sie nun mit einem Fahrverbot zu rechnen haben.Einer von ihnen passierte die Kontrollstelle sogar mit 184 km/h. Neben vier weiteren Szenenangehörigen erwartet insgesamt 139 weitere Kraftfahrzeugführer ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit ebenfalls erheblich überschritten hatten. Neben den Geschwindigkeitssündern wurden auch vier Fahrzeuglenker wegen technischer Mängel an ihren Autos angezeigt.Die Problematik mit der Tuning-Szene ist nicht neu. Bereits seit Jahren ringt die Stadt und die Polizei um eine Lösung, um die lärmgeplagten Anwohner zu schützen. Zu Spitzenzeiten im Sommer treffen sich im Singener Süden teilweise Hunderte Anhänger der PS-Boliden, viele aus der nahen Schweiz, um ihrem Hobby zu fröhnen. Die Polizei reagierte im vergangenen Jahr mit verschärften Kontrollen.