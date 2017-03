Singen Erstes Singener Gastspiel von Tunefisch macht Lust auf mehr

Die Konstanzer Band Tunefisch begeistert ihr Publikum in der Lutherkirche mit irischem und schottischem Folk. Ein Teil des Spendenerlöses kommt der Kirchengemeinde zugute.

Trotz ungemütlicher Innentemperaturen war die Lutherkirche gut besucht. Zum ersten Mal spielte die Konstanzer Band Tunefisch in Singen. Schon nach dem ersten Stück ernteten die Musiker großen Applaus. Seit ihrer Gründung vor über 40 Jahren hat sich die Band dem irischen und schottischen Folk verschrieben. Die typischen beschwingten Rhythmen, Geigen, Gitarren und Harfenklänge prägten den Auftritt. Dabei sorgten Karin Kingerter und Rainer Pohlmann für die stimmgewaltige Abrundung. Die Stücke reichten von romantischen Balladen, in denen Helden die holde Maid aus einem Turm retten oder Schotten die Heimat verlassen müssen, über schwungvolle, lustige Lieder über vier betrunkene Damen, die ihr ganzes Hab und Gut verhökern und Junggesellen, die um die Gunst einer Dame buhlen, bis hin zu schnellen, lebhaften Jigs, bei denen das Publikum eifrig mitklatschte. Wer die Augen schloss, fühlte sich sofort in das mittelalterliche Irland oder in die schottischen Highlands versetzt, wo mystische Nebelschwaden über die unberührte, grüne Landschaft ziehen.

„Tatsächlich sind wir alle weder Iren, noch Schotten, sondern Deutsche und Schweizer“, verriet Tunefisch-Gründungsmitglied Rainer Pohlmann mit einem Schmunzeln. „Daher der Name. Der Fisch steht dafür, dass wir vom Bodensee kommen, außerdem ist er gleichzeitig ein gälisches Symbol.“ Für Singen war das Tunefisch-Konzert eine Premiere. „Bis jetzt haben wir nie hier gespielt, weil die Räumlichkeiten rar sind, es gibt kein irisches Pub oder etwas in dieser Art. Aber Pfarrerin Andrea Fink ist für Musikalisches zum Glück immer sehr offen. “ Der Eintritt war frei, doch ein Teil der Spendenerlöse kommt Projekten der Lutherkirche zugute. Und wer nach diesem Abend ebenfalls seine Liebe für den Folk entdeckt hat, so die Band zum Abschluss, habe vom 5. bis 7.Mai die Möglichkeit, einen Workshop zu irischer und schottischer Musik an der Vhs in Konstanz zu besuchen