Singen Ernstes Thema in lockerer Runde

Der SÜDKURIER gibt einen aus: Einstiegsthema für die lockere Runde am Donnerstag, 13. Juli, ist die Ansiedlung des Hospiz- und Palliativzentrums in Singen.

Singen/Hegau – Es ist weit mehr als ein Gebäude und mehr als eine bloße Dienstleistung: Die Betreuung von sterbenden Menschen in der Singener Innenstadt kommt einer grundsätzlichen Neubewertung des Miteinanders gleich. Denn dass der Tod zum Leben gehört, lässt sich leichthin sagen – künftig aber wird es in Singen sichtbare Realität unter anderem durch öffentlich zugängliche Räume. So wird es in dem im Bau befindlichen Hospiz- und Palliativzentrum ein für die Allgemeinheit zugängliches Café geben, ferner ist ein speziell gestalteter öffentlicher Trauerort vorgesehen.

Wie sehr der Bewusstseinswandel im Zusammenhang mit der Thematik Sterben und Tod die Menschen beschäftigt, ließ sich an der Diskussion um ein Marketing-Logo für das Hospiz- und Palliativzentrum ablesen. Es steht durch seine bunte und verspielte Anmutung im Kontrast zu der traurigen, die Angehörigen und Freunde schwer belastenden Erfahrung beim Ableben eines ihnen nahen Menschen. Die Schilderung dieser Ambivalenz im SÜDKURIER sorgte für eine Reihe von Leserbriefen.

Das nun soll Anlass für eine Diskussionsrunde im Rahmen der Aktion "Der SÜDKURIER gibt einen aus" am Donnerstag, 13. Juli, um 19 Uhr im Singener Hostel (Friedingerstraße) sein. Die SÜDKURIER-Redakteure Jacqueline Weiß und Torsten Lucht werden das Treffen moderieren, die Stellungnahmen notieren und zusammenfassen. Das Motto der Aktion ist dabei wörtlich zu nehmen: Das Medienhaus übernimmt bei jedem Teilnehmer die Kosten für das erste Getränk.

Das Treffen dient der Redaktion zugleich dazu, generell mit den Lesern und Bürgern in Kontakt zu kommen. Die Erfahrung zeigt, dass es in solch lockeren Runden immer wieder wertvolle Anregungen gibt – es muss also nicht ausschließlich über die Ansiedlung des Hospiz und Palliativzentrums gesprochen werden. Umgekehrt besteht für die Redakteure die Chance, zu Fragen über das Medienhaus SÜDKURIER zu informieren.