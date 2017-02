Singen Erfolgreiche Pionierarbeit des Gesundheitsverbunds

Der erste Gesundheits- und Krankenpflegehilfekurs (GKPH) an der Akademie für Gesundheitsberufe ging zu Ende.

Für den Gesundheitsverbund war es eine Premiere: Der erste Gesundheits- und Krankenpflegehilfekurs (GKPH) an der Akademie für Gesundheitsberufe ging erfolgreich zu Ende – so eine Pressemitteilung des Hegauklinikums. Vier Schülerinnen und ein Schüler hatten ihre umfangreichen theoretischen und praktischen Prüfungen mit Bravour bestanden und konnten ihre Abschlusszeugnisse im Rahmen einer kleinen Feier im Blauen Salon des Klinikums Singen in Empfang nehmen.

Akademieleiterin Bettina Schiffer stellte ihre Glückwünsche unter das Motto: „Wage es den ersten Schritt zu tun, und ein Weg tut sich auf.“ Dies mit Blick darauf, dass die meisten Absolventen schon viel Lebenserfahrung mitbringen und teils durch Umwege in die Ausbildung gefunden haben. Das hieß auch, dass mancher erst wieder das Lernen lernen musste. Sie freute sich, dass die Absolventen die Anforderungen so gut gemeistert hatten, und zollte ihnen Hochachtung. Der erste Kurs Krankenpflegehilfe war „Pionierarbeit – für Sie und für uns“, resümierte Schiffer.

Auch Personalleiterin Grit Kraushaar gratulierte herzlich und freute sich, dass der Pflegehelferberuf eine Renaissance erlebt. Vor allem freute sie sich, dass alle erfolgreichen Prüflinge im Verbund bleiben und dort auf verschiedenen Stationen in der Pflege arbeiten werden. Pflegedirektorin Petra Jaschke-Müller war sich sicher: „Sie werden Ihren Platz finden. Sie sind willkommen auf unseren Stationen.“

Der ärztliche Direktor Frank Hinder erinnerte daran, dass schon einmal vor rund 20 Jahren der Mangel bei den Pflegekräften so groß war, dass man Pflegehelfer ausbildete – die Not machte erfinderisch. Auch heute werden Pflegende händeringend gesucht. „Sie sind vielseitig einsetzbar“ lobte Hinder die frisch Examinierten. Ingo Siegert gratulierte im Namen des Betriebsrates.

Assunta Russo und Valentin Köppel dankten im Namen des Kurses allen an der Ausbildung Beteiligten, vor allem aber ihrer Kursleiterin Susanne Philipp.

