Singen Engpässe bei der Kurzzeit-Pflege

Singener Pflege-Fachleute zeigen Möglichkeiten auf, auch in der Ferienzeit Plätze zu bekommen.

Wieder klingelt das Telefon in der Verwaltung des Altenheimes. "Haben Sie noch einen Platz in der Kurzzeitpflege frei?" – "Nein", muss die Sekretärin häufig sagen. Bei einer Umfrage unter den Singener Pflegeheimen durch diese Zeitung zeigte sich, dass Kurzzeitpflegeplätze oftmals schwer zu finden sind. Dominik Eisermann, Heimleiter des Emil-Sräga-Hauses Singen schätzt: "Im Sommer bekommen wir bis zu zehn Anfragen pro Tag." Auch in vielen anderen Singener Heimen klingelt das Telefon so häufig, wie die Nachfrage durch den SÜDKURIER ergeben hat.

Im Kreis Konstanz gibt es zur Zeit zu wenig Pflegeplätze. Gabriele Glocker, Seniorenbeauftragte der Stadt Singen kennt den Grund: "In den letzten Monaten haben Heime in Blumenfeld, Gailingen und Ludwigshafen geschlossen. Die Heimbauverordnung schreibt zudem vor, dass die Doppelzimmer in bestehenden Einrichtungen in Einzelzimmer umgewandelt werden. Dadurch gibt es noch weniger Pflegeplätze." Uwe Lörcher, Heimleiter im Pflegezentrum Hegau, sieht auf die gesamte Region betrachtet kein Problem darin, einen Kurzzeitpflegeplatz finden zu können. Jedenfalls dann, wenn man flexibel ist und auch ein paar Ortschaften weiter einen Kurzzeitpflegeplatz buchen kann. "In Singen gibt es sogar eine Überdeckung an Pflegeplätzen. Es gibt also mehr Plätze, als Singen benötigen würde." Das erkenne man daran, dass bis zu 50 Prozent der Singener Betten mit Menschen aus anderen Städten belegt werden. Insbesondere in Konstanz, Stockach und auf der Höri bestehe dagegen eine Unterdeckung, so Lörcher.

Auch sieht er für die nächsten Jahre keine Probleme, denn gerade würden ja auch einige neue Einrichtungen gebaut. Über die Kreisgrenzen hinaus hat das Seniorenbüro auch schon geholfen. Dazu Pflegewirtin Gabriele Glocker: "Wir helfen auch bei der Suche nach Pflegeplätzen in benachbarten Orten – und haben auch schon Plätze außerhalb des Landkreises vermittelt." Drei sogenannte "ausgewiesene Kurzzeitpflegeplätze" bietet das Pflegeheim St. Anna in Singen. "Drei Zimmer werden speziell für Bewohner freigehalten, die in die Kurzzeitpflege kommen", erläutert Heimleiter Harald Scülfort. Zwar bekomme ein Heim für fest ausgewiesene Pflegeplätze von der Pflegekasse fünf Prozent mehr Geld. Da die Kurzzeitplätze zwischendrin aber auch einmal leer stünden, sei es auch eher ein Verlustgeschäft für ein Heim, wenn es "ausgewiesene Kurzzeitpflegeplätze" anbietet. Scülfort empfiehlt, sich einen Pflegeplatz für Angehörige schon dann zu sichern, wenn der Urlaubstermin fürs nächste Jahr feststeht. Dies könne schon ein Jahr vorher sinnvoll sein.

Viele Singener Altenheime bieten darum keine dauerhaften, sondern "eingestreute Pflegeplätze" an. Das bedeutet: Wird ein Bett frei, kann es als Kurzzeitpflegeplatz vergeben werden. "Die Anfrage ist aber relativ hoch", schätzt Heimleiter Daniel Engelberg vom Haus am Hohentwiel die Situation ein. "Es ist schwierig für Angehörige, einen Kurzzeitpflegeplatz zu finden." Ein Problem sieht er darin, dass die Plätze manchmal sofort benötigt werden. Meist sei dies der Fall, wenn ein pflegebedürftiger Patient aus dem Krankenhaus entlassen wird – und noch nicht geklärt ist, wer sich danach weiterhin um ihn kümmert.

"Es ist für die Angehörigen häufig eine große Stresssituation, eine Entlassung aus dem Krankenhaus und die anschließende Versorgung zu regeln", so Engelberg.

Häufig ist aber bei Aufnahme zur Kurzzeitpflege nicht ersichtlich, ob der pflegebedürftige Mensch nach einigen Wochen wieder nach Hause kann und da versorgt werden kann. Dies wirkt sich wiederum auf das Angebot an Kurzzeitpflegeplätzen aus, so erläutert Heidrun Gonser, Heimleiterin im Servicehaus Sonnenhalde Singen: "Stellen Sie sich vor, jemand zieht zur Kurzzeitpflege bei uns ein. Dann stellt sich aber heraus, dass er nicht wieder nach Hause kann und vollstationär im Heim bleiben muss. Dies machen wir selbstverständlich auch irgendwie möglich. Das heißt aber auch, dass dieser Kurzzeitpflegeplatz dann weg ist. Deshalb können wir auch Wochen oder gar Monate vorher kaum eine geplante Kurzzeitpflege verbindlich zusagen."

Uwe Lörcher vom Pflegezentrum Hegau empfiehlt Angehörigen, die einen Kurzzeitpflegeplatz suchen: "Sie sollten sich drei Monate vorher umschauen. Und auch außerhalb der Haupturlaubszeit sind die Chancen für einen Kurzzeitpflegeplatz größer." Bei der Suche nach einem Pflegeplatz hilft den Angehörigen außerdem das Seniorenbüro der Stadt Singen.

