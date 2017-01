Engen Engener Narren feiern unter einem gemeinsamen Dach

Engener Narren eröffnen offiziell die Fasnacht – und betonen dabei das Verbindende zwischen den einzelnen Gruppen.

Es wird eine lange Fasnacht und die Narren freuen auf die sogenannte fünfte Jahreszeit: Auch in Engen wurde nun die Fasnet offiziell eröffnet. Mit einem kleinen, bunten Programm verlief die erste offizielle Zeremonie kurzweilig, die "Wilden Weiber" der Narrenzunft und Alleinunterhalter Pirmin Wäldin sorgten für lockere Stimmung und zünftige Einstimmung auf die närrischen Tage. Schon in den nächsten Wochen finden die ersten Narrentreffen statt, bei denen auch die Narrenzunft Engen auftreten will. Zwei Treffen werden die Narren besuchen, gab Präsident Sigmar Hägele bekannt und verkündete die entsprechenden Ordern.

"Die tragende Säulen der Fasnacht in Engen sind die Narrenzunft mit den traditionellen Gruppen, den Hansele, der Berggemeinde, auch Spöckvolk genannt, den Blaufärbern und dem Fanfarenzug", verglich Sigmar Hägele das närrische Geschehen mit einem Gebäude: Die Fasnet sei das allesüberspannende Dach, unter dem gemeinsam fröhlich gefeiert werde. Jeder könne ohne den anderen nicht sein, ohne eine der Säulen stürze das Dach unweigerlich ein, zeigte er sich überzeugt.

Ein weiteres Mal nahm Präsident Sigmar Hägele die schwere Bürde der Verantwortung als Präsident auf seine Schultern und hofft auf tatkräftige Unterstützung seiner Gefolgschaft. Mit dem Einmarsch des Fanfarenzugs und einem fetzigen Musikstück beginnt in Engen nach alter Tradition das Programm: Der Präsident setzt seine Mitarbeiter, den Narrenrat, wieder ein und verpflichtet alle zur Zusammenarbeit. Zeremonienmeister Jörg Scharmentke verkündete anschließend Regeln und Pflichten für die Bürger während der närrischen Tage, denn auch das närrische Volk kann nicht ohne Ordnung Fasnacht feiern.

Orden für verdiente Narren wurden auch noch verteilt und eine neue Narrenrätin, Lisa Gaißmeier, in die Narren-Reihen feierlich aufgenommen.