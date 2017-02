Schaffhausen Emeli Sandé kommt nach Schaffhausen

Stars in Town verspricht vielseitiges Programm an fünf Abenden vom 8.-12. August. Neben Sandé erwarten die Veranstalter Toto, Bryan Adams, Züri West, Silbermond, Mark Forster, Roger Hodgson, die Lovebugs und den Schweizer Sänger Seven

Zum 8. Mal findet Stars in Town in der Schaffhauser Altstadt statt und präsentiert vom 8. bis am 12. August ein vielseitiges Programm, wie die Veranstalter ankündigen. Der SÜDKURIER unterstützt das Festival als Medienpartner. Klangvolle Namen ergänzen das bereits bestehende Programm: Zum Festival werden Emeli Sandé, Züri West und Seven erwartet. Kuno Lauener und Züri West treten am Festival-Donnerstag auf die Stars-in-town-Bühne am Schaffhauser Herrenacker. Sie werden nicht nur Songs aus ihrem jüngsten Werk zum Besten geben, sondern auch viele ihrer alten Hits im Gepäck haben. Am Samstag wird die dreifache Brit-Award-Gewinnerin Emeli Sandé erwartet. "Das Nummer-Eins-Album "Our Version Of Events" brach den von den Beatles gehaltenen Rekord von 63 Wochen in der Top 10 und verkaufte sich weltweit 4,6 Millionen mal", verrät Festival-Organisator Adrian Brugger. Der Schweizer Sänger Seven ist nach seinem durchschlagenden Erfolg in der TV-Show «Sing meinen Song» auch in Deutschland kein Unbekannter mehr. Bereits zehn Alben hat er veröffentlicht, sein aktuelles „BackFunkLoveSoul“ erreichte die Nummer eins in der Schweizer Hitparade.

Das Programm: Dienstag, 8. August: Toto, Roger Hodgson, Lovebugs. Mittwoch, 9. August: Bryan Adams und Damian Lynn. Donnerstag, 10. August: Züri West und Jack Savoretti. Freitag, 11. August: Silbermond, Mark Forster, Nemo. Samstag, 12. August: Emeli Sandé, Pegasus, Seven.

Der Eintritt kostet als Tageskarte 93 – 95 Franken, die Zweitageskarte kostet 158 Franken, eine Fünftageskarte 395 Franken. Tickets sind erhältlich an den üblichen .Vorverkaufsstellen