Singen Elf Auto-Aufbrüche und 13 000 Euro Diebstahlsschaden: 30-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein 30-Jähriger aus Singen wird verdächtigt, für eine Serie von Autoaufbrüchen verantwortlich zu sein. Außerdem wird dem Mann ein versuchter Autodiebstahl, eine unbefugte Ingebrauchnahme eines Autos und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Laut einer Pressemeldung von Polizei und Staatsanwaltschaft habe der Mann zwischen Januar und März in der Innenstadt und rund um das Hegauklinikum gezielt nach geparkten Autos mit erkennbar im Innenraum liegenden Gegenständen gesucht. Anschließend habe er deren Seitenscheiben eingeschlagen, die Autos durchsucht und Handtaschen, Rucksäcke oder sonstige Gegenstände, in denen sich teilweise Schmuckstücke und größere Geldbeträge befanden, gestohlen. Außerdem habe er sich Mitte März eines Autos bemächtigt, das mit steckendem Zündschlüssel in der Schwarzwaldstraße abgestellt war. Er habe das Auto am nächsten morgen wieder zurückgebracht. Wenige Tage später habe er versucht, das gleiche Auto kurzzuschließen. Dabei sei er überrascht worden und habe dem anderen Mann mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Da sich der 30-Jährige bei diesem Diebstahlversucht verletzt hatte, konnte er aufgrund einer Blutspur und einem DNA-Abgleich als Tatverdächtiger ermittelt werden. Außerdem wurde er bei einer Spritztour mit dem fremden Auto von einer Geschwindigkeitsmessanlage fotografiert. Insgesamt werden dem Mann elf Auto-Aufbrüche mit einem Diebstahlsschaden von rund 13 000 Euro zur Last gelegt. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.