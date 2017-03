Im Singener Finanzamt wurde eine Flasche Whiskey abgegeben – höchstwahrscheinlich handelt es sich um ein Geschenk. Aber angenommen wird es nicht, weil dies als Bestechung gewertet werden könnte. Da der Spender nicht bekannt ist, steht die Flasche jetzt beim Chef der Behörde – und der sucht nach einem unverdächtigen Abnehmer...

Ekki (mit Nachnamen Talkötter) sei Dank! Der leicht melancholische Finanzbeamte (mit Echtnamen Oliver Korritke) aus der TV-Krimi-Satire-Kultserie Wilsberg (alias Leonard Lansink, der jüngst in der Singener Stadthalle zu erleben war) hat das Zeug zum Schutzheiligen des bundesdeutschen Steuerwesens. Der Frauenschwarm, dem am Ende die Bräute irgendwie immer abhandenkommen, mengt in seiner Bildschirmrolle dem spröden Charme des blassen Staatsdieners eine aus Aufrichtigkeit sich speisende Verwegenheit bei, mit der man sich vom Sofa aus herrlich identifizieren kann. Und so ist Ekki der Held aller zum Typ des Phlegmatikers neigenden Couch-Potato, der sich im Laufe eines gängigen 90-Minuten-Krimi-Abends in der Selbstwahrnehmung vom Spießer zum ewig unterschätzten Kämpfer für die Gerechtigkeit wandelt.

Ekki des Lebens

Soweit die Kurzkritik einer schauspielerisch meisterhaft umgesetzten Fernsehrolle, die ähnlich wie Schimanski oder Bella Block einen Sockel verdient hätte. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Im Finanzamt Singen beispielsweise sind pro Jahr fast 110 000 (!) Steuerfälle zu bearbeiten. Man stelle sich vor, was das heißt: All die (angeblich) steuerabzugsfähigen Arbeitszimmer, die vielen Geschäftsessen (mit Angabe von zwei Kinder- und einem Seniorenteller auf der Quittung) oder das (irrtümlich) vergessene Komma bei der Kilometerangabe. Klar, das alles sind Peanuts im Vergleich etwa zu Karussellgeschäften zum Zwecke des Absahnens von Steuern – in der Summe von Alltagsgeschäft und Krimi allerdings ist es verständlich, dass so ein Ekki des wirklichen Lebens sich ähnlich wie das große TV-Vorbild gelegentlich einfach mal die Kante gibt.

Die Unbestechlichen

Womöglich war solch Mitleid der Grund, warum vor ein paar Monaten im Singener Finanzamt bei einem der Beamten eine Flasche Whiskey abgegeben wurde – ein Geschenk, das wegen der möglichen Einordnung als Bestechungsversuch abgelehnt werden musste. Das Problem: Der Beamte konnte sich nicht an den Spender erinnern und übergab also das hochprozentige Getränk an den Chef des Finanzamts. Klaus Seifarth seinerseits versuchte die Flasche beim Personalrat loszuwerden, doch auch der setzt sich offensichtlich aus lauter aufrechten Ekkis zusammen und lehnte die Annahme ab. Der weitere Plan sieht nun die Weiterreichung an einen Altersjubilar vor – funktioniert auch dies nicht, sei an dieser Stelle die Verwendung in einem der nächsten Wilsberg-Krimis empfohlen.