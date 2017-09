Singen Einsatz von Feuerwehren und Polizei: Containerwaggon verliert brennbare Flüssigkeit

Mit zehn Fahrzeugen ist die Freiwillige Feuerwehr heute am Singener Bahnhof im Einsatz gewesen. Auf den Gütergleisen verlor ein Containerwaggon Flüssigkeit.

Dies hatten Mitarbeiter der Bahn bei einer Routinekontrolle festgestellt und die Feuerwehr gerufen. Deren Einsatzteam stellte fest, dass es sich um eine acetonhaltige und brennbare Flüssigkeit handelte. Es seien einige Tropfen aus dem Container entwichen, heißt es in einer Pressemeldung der Feuerwehr. Die Spezialisten näherten sich dem Waggon mit Schutzanzügen und dichteten den Flansch, aus dem es tropfte, wieder ab.



Der defekte Waggon wird nun wieder zum Hupak-Gelände gebracht, von dem er heute Morgen eigentlich Richtung Italien starten sollte. Dort gibt es einen besonderen Schutzbereich für havarierte Waggons und Container. Der Schaden soll dann auch von der Auftrag gebenden Spedition begutachtet werden, die den Waggon auf die Schiene gebracht hat.



Und hier die Pressemitteilung zum Einsatz im Bahnhof Singen: Flüssigkeitsaustritt aus einem Kesselwagen https://t.co/5jLpl1yrcd *cw https://t.co/ZOBwiZhFnR — Bundespolizei BW (@bpol_bw) 4. September 2017

Der Feuerwehreinsatz dauerte mehrere Stunden, da die Bahn zuerst den Fahrstrom auf den Gleisen abstellen und die Strecke erden musste, bevor die Einsatzkräfte in die Nähe des Güterzuges gehen konnten. Während des Einsatzes waren die Gleise 9 bis elf gesperrt, wie der SÜDKURIER auf Nachfrage von Christian Werle von der Bundespolizei erfuhr. Dabei handelte es sich um die Gleise für den Güterverkehr.Die Einschränkungen für Reisende seien minimal gewesen. Wie es in der Pressemitteilung der Feuerwehr weiter heißt, sei das Umfeld des havarierten Waggons routinemäßig untersucht worden. Eine besondere Gefahr für die Umwelt und die Bevölkerung habe nicht bestanden, so Stefan Tröndle, Medienreferent der Freiwilligen Feuerwehr. An dem Einsatz beteiligt waren neben 35 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr auch 25 Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr Maggi mit drei Fahrzeugen, die Bundespolizei und ein Rettungsdienst.