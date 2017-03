Engen Eine Brücke in die Vergangenheit  Erzählungen aus dem Leben von Hundertjährigen

Autorin Kerstin Schweighöfer las aus ihrem Buch \"100 Jahre Leben\" in der Stadtbibliothek Engen. Das große Publikumsinteresse reizte die Raumkapazitäten aus.

Einmal ganz anders an das Thema Alter herangehen, das ist Auslandskorrespondentin und Autorin Kerstin Schweighöfer mit ihrem Buch "100 Jahre Leben" gelungen. Bei ihrer Lesung in der Engener Stadtbibliothek ging es nicht um die oft unvermeidlich mit dem Alter in Zusammenhang stehenden Themen wie Demenz, Altersarmut oder fehlende Plätze in Pflegeeinrichtungen. Gut anderthalb Stunden nahm Schweighöfer ihre Zuhörer mit auf eine Zeitreise aus Erzählungen und Erinnerungen.

Freiheit, Unvoreingenommenheit, Freundschaft, Lebensmut, Liebe und Leidenschaft – das sind die Dinge im Leben, die Schweighöfers Hundertjährige als wichtigste Maxime im Leben angaben. Anhand dieser sechs Werte führte Schweighöfer leichtfüßig und immer wieder schmunzelnd durch Passagen aus den Gesprächen, die sie mit Hundertjährigen aus verschiedenen Ländern und verschiedener Schichten geführt hatte. "Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um dem Glück nachzujagen", zitierte Kerstin Schweighöfer den etwas über 100 Jahre alten Fritz. Ähnlich hätten das auch die übrigen Gesprächspartner gesehen. Sie beschrieben das Glück als kurze Momente im Leben, die aufgereiht wie Perlen auf einer Kette ein erfülltes Leben darstellten.

"Unsere Hundertjährigen waren dabei, wie Charles Lindbergh als erster mit dem Flugzeug über den Atlantik flog, wie die Nylonstrumpfhose erfunden wurde, wie Kutschen von Autos abgelöst wurden; sie haben ihre Großeltern durch die spanische Grippe verloren und haben beide Weltkriege erlebt", gab Schweighöfer ihrem Publikum als Hintergrund zu verstehen. Die Erzählungen von Vernunftehen, begrenzter Bildungsmöglichkeiten für Mädchen oder gesellschaftlich unüberbrückbaren Standesunterschieden machten der Autorin klar: "Wir leben heute in einem Ozean an Freiheiten. Unsere heutigen Freiheiten sind noch so unheimlich jung."

Junge Freiheiten

Schweighöfer las aus dem Gespräch mit der Schwarzwaldbäuerin Mathilde, für die häusliche Gewalt in ihrer Kindheit allgegenwärtig war, oder von einem 104-jährigen Franziskanermönch, der einst in den Orden eintrat, um Bildung zu erhalten, die sich die Familie sonst nicht hätte leisten können. Sie erzählte von der leidenschaftlichen Archäologin Beatrice aus London, die damals als weiblicher Indiana Jones galt, weil sie als Frau mit einem Jeep durch Afghanistan fuhr. Oder von Agnes aus St. Gallen, die heute in Cannes lebt und die sie bei ihrem Besuch bekochte und ihr zum Apéritif Champagner servierte. Jeder Hundertjährige – jeder eine andere Geschichte, mit Höhen und Tiefen, lustigen Anekdoten und traurigen Erinnerungen. Gemeinsam sei ihnen allen aber ihr Lebensmut, auch im hohen Alter, berichtete Schweighöfer: "Sie haben das Wort Klagen aus ihrem Wortschatz gestrichen."

Die Zuhörer, die wegen des großen Andrangs in der Engener Bibliothek der Lesung teils auf Bierbänken folgten, zeigten sich von dem Gehörten begeistert und stellten im Anschluss eifrig Fragen an die Autorin. Wie Schweighöfer zu ihren Hundertjährigen kam, interessierte besonders. Teils habe sie gegoogelt: "Hundertjährige erscheinen ja irgendwann in der Presse", so Schweighöfer. Sie habe bei ihrer Suche aber auch mit Pflegeheimen Kontakt aufgenommen. Initialzündung war für Schweighöfer jedoch ihre alte Bekannte Mathilde aus dem Schwarzwald, die für sie wie eine Brücke in die Vergangenheit war.

Zur Person

Kerstin Schweighöfer ist in Engen aufgewachsen und lebt heute als Autorin und Korrespondentin in den Niederlanden. Für ihr Buch hat sie Gespräche mit zehn Hundertjährigen geführt – die ihr ganz private Einblicke in ihr Leben gaben und ihr erläuterten, welche Werte aus ihrer Sicht wirklich zählen. Sie ist Absolventin der Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg und studierte in München und Lyon Romanistik, Politologie und Kunstgeschichte. Seit 1990 lebt sie in Den Haag und arbeitet vorwiegend für die ARD-Hörfunkanstalten, Deutschlandfunk und DeutschlandradioKultur, das Nachrichtenmagazin Focus und das Kunstmagazin Art. Neben Tulpen, Fußball und Königshaus gehören Rembrandt und progressive junge Architektur zu ihren Lieblingsthemen.

"100 Jahre – das hat ja magischen Klang"

Im Gespräch vermittelt Autorin Kerstin Schweighöfer, wie sie auf die Idee zu ihrem Buch kam und was sie von den Hundertjährigen gelernt hat

Wie kamen Sie auf die Idee zu einem Buch, in dem Sie mit zehn Hundertjährigen sprechen?

Schlüsselerlebnis war eigentlich die Mathilde, mit der ich aufgewachsen bin und die eine Bauernwirtschaft im Schwarzwald gehabt hat, wo ich als Kind schon immer zum Weihnachtsessen oder Oster-Brunch oder auch am 1. Mai hoch bin. Da haben wir eine Bluna und eine Wurst gekriegt. Kurz vor ihrem 100. Geburtstag war ich auch oben und hörte die anderen Gäste sagen: "Mensch Mathilde, du wirst ja 100." Und auf einmal dachte ich: "100, das hat magischen Klang – warum eigentlich?" Die Leute sind Brücken und Träger von einer fernen Vergangenheit, die in die Gegenwart geholt wird. Da hat mich der Gedanke fasziniert, und ich habe das Projekt mit meiner Agentin entwickelt.

Viele Menschen fühlen sich im Alter alleine, weil der Partner oder Freunde nicht mehr da sind. Viele kämpfen mit gesundheitlichen Problemen. Was haben Ihre Hundertjährigen gefunden, dass sie trotzdem Freude am Leben haben und zuversichtlich sind?

Die sind aber nicht alleine. Diese Menschen haben es trotzdem geschafft, immer wieder neue Freundschaften anzubohren. Es ist ihnen auch gelungen, über Generationen hinweg Freunde zu finden. Agnes aus der Schweiz zum Beispiel erzählte mir: "Die einen Freunde sind jetzt gestorben, aber jetzt kommen die Kinder von denen." Die sind inzwischen auch weit über 50. Mit ihnen verbindet sie nun eine tiefe Freundschaft. Deshalb ist Freundschaft so wichtig. Diesen Menschen ist es gelungen, auch im hohen Alter immer wieder neue Freunde zu generieren und Freundschaften zu hegen. Das ist auch ein Merkmal dieser Hundertjährigen – sie sind nicht alleine. Sie sind nicht einsam, sie leben alle entweder im Schoß der Familie oder sind von Freunden umgeben. Das ist ganz wichtig. Wenn du im Alter allein bist, ist das nicht schön.

Wie verliefen die Gespräche und wie lange dauerten sie?

Manche über Monate. Mit der Annemarie in München hatte ich vor dem Besuch telefoniert. Beim Fritz war ich zum Beispiel vier Tage hintereinander ganz viele Stunden. Danach war ich fix und fertig – er aber nicht, der hätte immer noch stundenlang weitererzählen können. (lacht)

Welche Quintessenz haben Sie aus den Gesprächen herausfiltern können?

Unvoreingenommen im Leben stehen, das ist ganz wichtig. Die Einsicht, wie wichtig die Freiheit ist. Dass wir kein Recht auf Glück haben. Und dass du alles selber machen musst. Bloß nicht die Opferrolle einnehmen, das bringt nichts. Es kann dir nur einer helfen, und das bist du selbst. Denke nicht "Oh Gott, was geschieht mir da und warum ausgerechnet mir?", sondern mach was. Bleib aktiv. Wenn ich keine Entscheidung treffe, treffe ich auch eine Entscheidung. Das hat keinen Sinn. Seh' dich nie als Opfer, das finde ich ganz wichtig.