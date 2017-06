singen Eine Baustelle nach der anderen: Straßensanierungen in Singen fordern Geduld

Eine Baustelle nach der anderen: Straßensanierungen in Singen fordern Geduld

Jede Menge städtische Baustellen fordern die Geduld von Anliegern und Verkehrsteilnehmern. Alle Tiefbauarbeiten liegen voll im Zeitplan. Ein neues Informationssystem sorgt für mehr Verständnis

Es geht Schlag auf Schlag im Singener Straßenbauamt. Uwe Kopf, seit einem dreiviertel Jahr neuer Chef des städtischen Fachbereiches, ist nach eigenen Worten froh, dass er so ein gutes Team hat. Nach 22 Jahren im Waldshuter Tiefbauamt muss er sich manches Detail aus der Geschichte der Singener Straßen noch erarbeiten. Einige der großen Baumaßnahmen starteten schon vor seiner Zeit. So auch der Radweg in der Rielasinger Straße.

Dieser Radweg von Rielasingen nach Singen ist ein mehrjähriges Werk. Bereits 2003 wurde der erste Abschnitt bis zur Feldstraße gebaut. Im Juni 2015 ging es weiter. Jetzt erleben die Anlieger und Verkehrsteilnehmer auf der Rielasinger Straße die Vollendung des dritten Bauabschnittes. "Der gesamte Radweg kostet rund 1,5 Millionen Euro", sagt der Singener Radwegeexperte Dieter Rummel. Dafür gibt's Landeszuschüsse.

Am 1. Juli um 13 Uhr können die Anlieger aufatmen. Dann wird der neue Radweg offiziell eröffnet. "Weil es im letzten Bauabschnitt etwas enger zuging, hatten ängstlichere Autofahrer zum Teil Probleme", berichtet Uwe Kopf. Beschwerden hätten sich aber in Grenzen gehalten. "Seit die Stadt mit Maskottchen Bruno Baubär und dem Baustelleninformationssystem über die Arbeiten aufklärt, nehmen's die Leute gelassener", so Kopf.

In der Julius-Bührer-Straße habe es hingegen so gut wie keine Reaktionen auf die Sperrung gegeben. Dort investiert die Stadt 650 000 Euro in den Komplettausbau. Die Stadtwerke erneuern den Kanal; das Tiefbauamt baut die Straße mit Gehweg. "Durch Vorgespräche mit den Firmen Maggi und Georg Fischer (GF) konnten wir im Vorfeld Probleme klären", sagt Kopf. So sei zum Beispiel die Zufahrt zum GF-Parkplatz immer möglich gewesen. Schon im Juli soll Straße wieder offen sein. Sie wird später als Ausweichroute für die Bahnhofstraße dienen.

Seit Ende April müssen auch die Bohlinger mit einer Großbaustelle in der Ledergasse leben. Auch hier kooperiert das Tiefbauamt mit den Stadtwerken, die Teile der Wasserleitungen und des Kanals erneuern. Außerdem nutzt die Thüga den Graben, um gleich auch Leitungen für schnelles Internet in Bohlingen zu verlegen. Die Anlieger können zum Teil ihre Grundstücke und Parkplätze nicht mehr anfahren. Doch der Spuk ist hat spätestens zur Sichelhenke vorbei, denn dann muss die gesamte Straße fertig sein.

Im Bohlinger Neubaugebiet Hinterhof III wird es etwas länger dauern, bis es erschlossen ist. Zwei Jahre werden Tiefbauamt und Stadtwerke dort Gräben für Kanäle und Leitungen aufreißen und wieder zuschütten. "Die Straßen sind schon im Haushaltsplan 2018 eingearbeitet", sagt Kopf.

Im Remishof entsteht derzeit eine Stichstraße für das neue Baugebiet, in dem auch die Stiftung Liebenau mit Gallushilfe eine Behinderteneinrichtung bauen will. Der symbolische Spatenstich dafür hat bereits stattgefunden. Die entsprechende Straße soll in Kürze fertig werden.

So wie die Straße im Remishof, sind auch die neuen Bushaltestellen in der Konstanzer Straße noch Reste von 2016. Jede der insgesamt zehn neuen rollstuhlgerechten Haltestellen kostet rund 20 000 Euro. Diese springen in den Straßenraum hinein, damit der Linienbus sie leichter anfahren kann. Der sukzessive Umbau folgt einer europäischen Vorschrift von 2014, nach der alle Haltestellen bis 2019 behindertengerecht ausgebaut sein müssen.

"Wir sind überall gut in der Zeit", sagt Uwe Kopf. Nach dem Stadtfest will die Stadt auch die Hegaustraße in Angriff nehmen. Trotz der guten Baukonjunktur und der starken Nachfrage nach Handwerkern sei es gelungen, Firmen für die Bauarbeiten zu bekommen. Noch im Sommer soll die Erschließung des Baugebietes Schnaidholz beginnen. Im Herbst werde dann der Eisvogel folgen.

Straßendatenbank

Ein Risse-Detektiv ist auf Singens Straßen ständig unterwegs, um ihren Zustand zu kontrollieren und die Ergebnisse entsprechend zu protokollieren. Seit etwa fünf Jahren werden die Erkenntnisse in eine Datenbank eingetragen. So entsteht ein Katalog der Straßenschäden. Er hilft, den richtigen Zeitpunkt für eine sinnvolle Sanierung herauszufinden. (gtr)