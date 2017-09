Singen/Engen Einbrecher stehlen Kleidung im Wert von 30 000 Euro

Zwei Einbrüche und einen versuchten Einbruch haben bisher nicht bekannte Täter am Wochenende in Singen und Engen verübt.

In Singen stahlen bisher nicht bekannte Täter am Freitagabend Kleidung von etwa 30 000 Euro aus einer Boutique in der Erzbergerstraße. Wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtet, hatte ein Zeuge gegen 22.30 Uhr den Einbruch in das Geschäft bemerkt. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Täter zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr in das Geschäft eingedrungen waren und Schuhe und Oberbekleidung gestohlen hatten. Aufgrund der Menge der Kleidung müssten die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Eventuell wurden die Kleider in Säcken weggebracht. In Engen ist ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen in eine Metzgerei eingebrochen. Wie es in einer Polizeimeldung heißt, habe er dazu ein Fenster des Geschäfts in der Scheffelstraße aufgebrochen. Im Laden habe der Einbrecher erfolglos nach Bargeld gesucht. Als er keines fand, habe sei er mit einem Schinkenspeck aus der Auslage geflüchtet. Außerdem versuchte ein bisher ebenfalls nicht bekannter Täter, zwischen 20 Uhr am Freitag und 6 Uhr am Samstag eine Büro-Eingangstür in der Schützenstraße in Engen aufzuhebeln. Da sich diese laut Polizei nicht habe öffnen lassen, habe der Unbekannte den Tatort unverrichteter Dinge wieder verlassen. Zeugenhinweise an die Polizei Singen, Telefon: (0 77 31) 88 80.