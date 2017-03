Singen Einbrecher in Singens Innenstadt unterwegs

Polizei ermittelt nach Einbruch in ein Modegeschäft. Zusammenhang mit erfolglosen Einbruchversuchen in der Nachbarschaft wird nicht ausgeschlossen.

Ein vollendeter Einbruch und zwei Einbruchsversuche in der Nacht zum Dienstag in der Singener Innenstadt beschäftigen derzeit die Polizei. Ein unbekannter Täter soll laut Polizei vergeblich versucht haben, die Eingangstür zu einem Geschäft in der Ekkehardstraße aufzuhebeln. Er scheiterte jedoch an deren massiver Bauweise. Auch an der Eingangstür und einem Fenster eines angrenzenden Friseurgeschäfts scheiterte vermutlich der gleiche Täter beim Versuch, in die Geschäftsräume einzudringen. Mehr Erfolg hatte er bei einem Modegeschäft in der Freiheitstraße, wo es ihm gelang, die Ladentür aufzuhebeln. Aus einer Registrierkasse erbeutete der Täter einen geringen Münzgeldbetrag.

Der angerichtete Sachschaden in den drei Fällen ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.