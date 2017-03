Singen Ein einfacher Mensch  und ein großer Singener

Wilfried Paul spricht über sein vielfältiges, soziales Engagement in Afrika und in Singen. Einiges war ihm besonders wichtig war.

Nach 27 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Vorstand, davon 17 Jahre als Vorsitzender, haben Sie vor Kurzem Ihr Engagement für den Elisabethenverein beendet. Wie aufwendig war dieses Amt und sind Sie für den Verein noch aktiv?

In der Zeit als Vorsitzender war der Aufwand groß, da ich jede Woche meist mehrmals in der Geschäftsstelle war. Im Laufe der Jahre stieg die Mitarbeiterzahl von 130 auf 240. Der Verein entwickelte sich sozusagen zu einem Unternehmen. Aus gesundheitlichen Gründen habe ich den Vorsitz abgegeben, werde aber weiterhin als Nikolaus verkleidet in die Kindertagesstätten des Vereins gehen. Es ist mir ein Anliegen, Kindern von den guten Taten des echten Nikolaus zu erzählen.

Wie war für Sie der Abschied nach so vielen Jahren ehrenamtlichen Einsatzes?

Es war sehr berührend und ein schönes Fest. Ich wurde auch noch im Kreis der Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten und der Sozialstation verabschiedet. Sie hatten zur Melodie von „99 Luftballons“ ein Lied samt Luftballons vorbereitet und sangen über 27 Jahre Zugehörigkeit zum Verein und 17 Jahre als Vorsitzender. Darüber habe ich mich sehr gefreut.

Ihr soziales Engagement fing schon in jungen Jahren an, als Sie sich nach Ihrer technischen Ausbildung umorientierten und als Entwicklungshelfer nach Afrika gingen. Neun Jahre später kehrten Sie zurück, waren fast drei Jahrzehnte als Sozialarbeiter der Stadt Singen für sozial schwache Menschen tätig und setzten sich auch in Ihrer Freizeit im sozialen Bereich ehrenamtlich für andere ein. Wenn Sie heute zurückblicken: Würden Sie alles wieder so machen?

Ja, es war die richtige Entscheidung. Außer vielleicht ein paar kleinen Details, würde ich alles genau gleich machen.

Wie war das Leben in Kamerun für Sie und was konnten Sie dort bewegen?

Ich war sehr glücklich dort und hatte von Anfang an eine gute Beziehung zum Volk. Manchmal war ich etwas ungeduldig, wenn es nicht so schnell voranging. Doch insgesamt war ich froh. In der Trockenzeit war das Klima gut. Aber wenn die Luftfeuchtigkeit kurz vor der Regenzeit extrem anstieg, war es fast unerträglich. Trotz Prophylaxe hatte ich mehrmals Malaria, doch es hat mir nichts ausgemacht. Außer mir waren im Dorf Almé der auch aus Singen stammende Pfarrer Cosmas Dietrich sowie drei Ordensschwestern als Helfer im Einsatz. Die Menschen dort waren vorwiegend Selbstversorger. So war ich vor allem in der Landwirtschaft tätig und habe unter anderem Pflügen, Düngen mit Kuhmist oder auch das Anpflanzen und Gießen von Bäumen eingeführt. Um die Strom- und Wasserversorgung habe ich mich ebenfalls gekümmert und als Erster in diesem Gebiet die Elektrizität eingeführt. Zudem habe ich mit den Dorfbewohnern einen Brunnen gebohrt und eine sehr schöne, große Schule für vier Klassen und zwei weitere Missionsstationen in anderen Dörfern gebaut.

Sie haben in diesem afrikanischen Dorf Ihre Ehefrau kennengelernt, die dort als Krankenschwester tätig war. Haben Sie noch Kontakte nach Afrika oder waren Sie dort nochmals zu Besuch?

1992 sind wir gemeinsam mit unseren Kindern, die zu der Zeit 15 und 13 Jahre alt waren, dort gewesen. Heute haben wir nur noch wenig Kontakt nach Kamerun. Aber ich gehöre einem katholischen Förderverein an, der die Menschen in dieser Gegend unterstützt. Übrigens: Ein Hobby seit 1998 von mir ist, dass ich stets eine neue Krippe zu Weihnachten mit ganz unterschiedlichen Materialien und Motiven herstelle. Eine Besonderheit ist die Krippe in Form einer Nachbildung des Dorfs Almé – mit vielen Details und zur Erinnerung an eine sehr schöne Zeit.

Als Sozialarbeiter in Singen haben Sie sich fast 30 Jahre lang um die Gruppe der Sinti und Jenischen gekümmert. Was war für Sie in dieser Zeit besonders wichtig?

Der Schulbesuch war mir ein Anliegen und das hat sich inzwischen deutlich verbessert. Als ich mit meiner Arbeit dort anfing, gingen 80 Prozent der Kinder nicht zur Schule. Im Laufe der Jahre reduzierte sich die Zahl auf 15 Prozent. Ich habe mich auch um Arbeitsvermittlung, Hausaufgabenhilfe und Erziehungsförderung gekümmert. Da ich bei den Menschen anerkannt war, konnte ich etwas bewegen. Mit mehreren Familien habe ich heute noch Kontakt. Sozialarbeit ist in unserer Gesellschaft ganz wichtig.

Stationen eines bewegten Lebens

Wilfried Paul (75) ist in Singen geboren und wuchs in armen Verhältnissen im Remishof auf. Bei seiner Geburt war die Mutter sehr jung. Wenige Monate später fiel sein Vater im Krieg. Kindheit und Jugend waren schwierig: Er lebte mit seiner Mutter zuerst bei der dominanten Großmutter. Später wuchs er mit zwei Halbgeschwistern auf. Seine Mutter war alleinerziehend, nachdem die zweite Ehe gescheitert war.

Nach der Ausbildung zum Elektriker bei Alusingen folgten Hochschulreife und Nachrichtentechnikstudium. Ein Vortrag von Pfarrer Cosmas Dietrich aus Singen über seine Arbeit in Kamerun beeindruckte ihn so sehr, dass er beschloss, von 1967 bis 1976 als Entwicklungshelfer nach Afrika zu gehen. In dieser Zeit lernte er seine Ehefrau Blandine kennen. Die Französin war als Krankenschwester im gleichen Dorf tätig. Das Ehepaar hat zwei erwachsene Kinder und drei Enkel.

Nach der Rückkehr aus Afrika war er in Singen fast 30 Jahre als Sozialarbeiter tätig. Beim Neujahrsempfang wurde er für seine Verdienste mit der Bürgermedaille der Stadt Singen geehrt. (zöl)