Singen Ein buntes Repertoire begeistert Publikum

Das Wunschkonzert der Akkordeonspieler ist sehr gut besucht

Von der Akkordeon-Spielgemeinschaft Friedingen-Schlatt wurde traditionsgemäß das Wunschkonzert in der Hohenkrähenhalle in Schlatt unter Krähen durchgeführt. Der Vorsitzende Wolfgang Werkmeister begrüßte zahlreiche Zuhörer aus nah und fern, so die Pressemitteilung. Ein besonderer Gruß galt dem Männerchor aus Riedheim, der das Konzert mitgestaltete. Die Musikstücke konnten sich die Besucher schon im Vorfeld auf einer Wunschliste aussuchen.

Der Konzertabend wurde von den Sängern aus Riedheim, unter der Leitung von Wladimir Jäger, mit dem Stück "Vom Stadtpark die Laterne" eröffnet. Mit "Ein bisschen Boogie muss sein" wurde es mitreißend rhythmisch, womit der erste Konzertteil beschlossen wurde. Das Publikum zeigte sich zu Recht begeistert und forderte eine Zugabe.

Den zweiten Teil des Konzertabends eröffnete die Akkordeon-Spielgemeinschaft Friedingen-Schlatt unter Leitung von Marita Mayer mit dem "Triumph Marsch" von Giuseppe Verdi. Weitere gewünschte Musikwerke waren "Fantasie über Parlez-moi d’amour" von Rudolf Würthner, "Il Postino", "Schwabenstreiche" von Adolf Götz, alle brillant im Vortrag. Ein Höhepunkt des Abends war von Bob Dylan "Make you feel my love", gespielt von der Spielgemeinschaft Friedingen-Schlatt, gesungen von Katharina Werkmeister.

Während des Konzertabends wurden auch verdiente Mitglieder ausgezeichnet. So erhielten Jana Wenger und Katharina Werkmeister von Jürgen Lemp, dem Vertreter des Deutschen Harmonika Verbandes, die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Mitgliedschaft, Sabine Gilly die Verdienstnadel in Silber für 40-jährige Vereinszugehörigkeit. Jürgen Lemp dankte ihnen für ihr beispielhaftes Engagement im Verein. Wolfgang Werkmeister ernannte Jana Wenger und Katharina Werkmeister zu Ehrenmitgliedern, ebenso die beiden langjährigen Passivmitglieder Lore Jeschke und Walter Erne. Das Wunschkonzert endete mit dem Stück "Elton John in Konzert", arrangiert von Jürgen Schmieder. Nach lang anhaltendem Applaus gaben die Musikerinnen und Musiker der Akkordeon-Spielgemeinschaft noch gerne einige Zugaben.