Aaron Löchle kann Klavier und Kabarett. Seit dem vergangenen Jahr ist der 21-jährige Tengener in Freiburg im Studiengang Klavier eingeschrieben.

Der erste offizielle Kontakt zum Klavier – mit diesen Worten beschreibt Aaron Löchle jene unregelmäßigen Probestunden, während derer seine Mutter dem damals Fünfjährigen die Funktion der schwarzen und weißen Tasten näher brachte. Die Wortwahl ist kein Zufall: "Anfangs war es etwas seltsam, dass die eigene Mutter auf einmal zur Lehrerin wurde", erinnert sich der 21-Jährige. "Deshalb hat sie darauf bestanden, dass ich mich vor jeder Unterrichtseinheit ganz offiziell von ihr verabschiede." Daraufhin seien die Beiden auf getrennten Wegen von der Küche aus ins Wohnzimmer gegangen, wo das familieneigene Klavier stand. Statt mit "Mama" durfte er seine Mutter für den Zeitraum der Probe dann nur noch mit "Frau Bischofberger" ansprechen. "Das ist ihr Mädchenname", erklärt Aaron und schmunzelt.

Heute ist der Tengener seinen Eltern dankbar. "Ich durfte mich musikalisch immer voll ausleben", betont er. Nie habe man sich über die Geräuschkulisse im Haus beklagt oder ihn zum Aufhören aufgefordert, wenn er mal wieder auf einen seiner Probe-Marathons aufgebrochen sei. Das ist nicht selbstverständlich. Immerhin ist Aaron Löchle mittlerweile schon 16 Jahre musikalisch aktiv und hat sich neben dem Klavier auch lange Zeit intensiv mit der Geige befasst. Seinen täglichen Übungsaufwand schätzt der junge Mann mit der Lockenmähne auf gute drei bis fünf Stunden. Es gebe aber auch Tage, an denen er überhaupt nicht von seinem Klavierhocker loszubekommen sei.

Zugenommen hat die Zahl seiner Übungsstunden seit März 2015. Im Rahmen eines sogenannten Meister-Kurses in Freiburg war der Tengener damals von einem Professor ermutigt worden, ein Klavier-Studium anzufangen. "Mittlerweile habe ich tatsächlich Unterricht bei diesem Professor", berichtet Aaron. Denn seit dem Sommersemester 2016 ist er im Breisgau im Studiengang Klavier eingeschrieben.

Für Aaron ist es eine spannende Phase in seinem Leben. Neben Seminaren, die sich mit Themen wie Kammermusik oder Musiktheorie befassen, hat der Student den zeitlichen Freiraum, Neues auszuprobieren. Ein Beispiel ist die Zwölftontechnik – eine für den Hörer zunächst ungewohnte Art von Musik, die mit den Konventionen der Melodieführung bricht. "Im ersten Moment klingt das natürlich schräg", gibt Aaron zu. Im Verlauf des vergangenen Jahres habe er sich aber in das Thema eingelesen. Mittlerweile schätzt er die ungewöhnliche Kompositionstechnik: "Das ist schon ganz schön abgefahren." Mindestens genauso spannend findet der Pianist die Verbindung von Philosophie und Musik. So besucht Aaron beispielsweise auch ein Seminar, das sich mit Theodor W. Adorno und dessen Musikverständnis auseinandersetzt.

Aber auch privat fühlt er sich vom Studentenleben inspiriert. "Im Oktober habe ich hier an einem Kleinkunstwettbewerb teilgenommen", erzählt er. Fünf Kandidaten hätten dort jeweils 15 Minuten Zeit gehabt, Publikum und Jury von sich zu überzeugen. Für Aaron stand schnell fest, wie er seine Bühnenzeit nutzen wollte: Schon seit seinem 17. Geburtstag begeistert ihn der Klavier-Kabarettist Bodo Wartke. Dessen Adaption der Ödipus-Sage inspirierte Aaron während seiner Schulzeit so sehr, dass er die einzelnen Stücke sofort nachzuspielen lernte. "Meine Eltern waren zu dieser Zeit im Urlaub. Als sie zurückkamen, habe ich sie erst mal aufs Sofa verfrachtet und alles vorgespielt", sagt er und lacht.

Auch den Zuhörern in Freiburg gefielen Aarons Cover der humorvollen Wartke-Nummern. Ihn selbst begeisterten allerdings seine Bühnenkonkurrenten. "Ich war tatsächlich der Einzige, der nicht mit eigenem Material an den Start ging", berichtet er. Das soll sich in Zukunft ändern. Aaron arbeitet bereits an Material, das er bald schon einem Publikum präsentieren möchte. In der Zwischenzeit ist der 21-Jährige aber auch anderweitig musikalisch aktiv. Anfang März wird er zusammen mit seiner Patentante, einer Sängerin, einen Liederabend in Wangen gestalten.

So klingt der Hegau – Aaron Löchle

Die Serie

Der SÜDKURIER erkundet, welche Musik unsere Region prägt. Dazu haben wir die unterschiedlichsten Künstler der Umgebung besucht. Wir haben sie gefragt, was sie inspiriert und welchen Einfluss ihre Heimat auf die Klänge hat, die sie ihren Instrumenten entlocken – vom Alphorn bis zur E-Gitarre. Damit Sie auch tatsächlich hören können, wie der Hegau klingt, haben wir diese Erkundungsreise mit einer Videokamera begleitet. Nach Panflötist Mathias Klingler, Sängerin Nicole Scholz, den Songwritern Michael Brauch und Christian Rösner sowie den Beurener Alphornbuben stellen wir heute Pianist Aaron Löchle vor. Mehr Infos zu ihm unter www.aaronloechle.de. (das)